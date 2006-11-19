آشتی عابران با پیاده راه ها

به گزارش خبرنگار مهر ، پیاده روهای پایتخت ایران به قدری نامناسب و نامتوازن بنا شده که حتی راه رفتن را برای عابران سالم دشوار ساخته و همین مسئله به خودی خود موجب شده افراد معلول نیز قید حرکت در این قبیل پیاده روها را بزنند . از همین رو مدیریت شهری که پاسخگویی به نیازهای اولیه شهر و شهروندان از وظایف اولیه او است ، در اولین گام طرح بهسازی و اصلاح پیاده روهای تهران را با ساماندهی طولانی خیابان این کلانشهر آغاز کرده است.

اصلاح معابر و پیاده روهای شهر تهران که شاید طی چند دهه گذشته بدون هیچ تغییر ساختاری عمر را سپری کرده است ، از اولویت های مهم و اصلی شهرداری برای پاسخگویی به نیاز شهروندان بوده است. به طوری که این طرح به طور جدی با اصلاح پیاده روهای خیابان ولیعصر(عج) از میدان راه آهن تا میدان تجریش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه بهسازی و حفظ هویت محیط شهری و ارتقای سطح زندگی شهروندان از طریق رشد فرهنگ عمومی تحقق خواهد یافت ، گفت: تحقق این هدف میسر نخواهد شد مگر اینکه انجمن شورایاری های محلات همراه با شهروندان تهرانی ، در کنار مدیریت شهری برای ساختن شهری آراسته و به دور از هر گونه آلودگی های بصری و آشفتگی محیطی ، اقدام کند.

شاید این ادعا دروغ نباشد که وقت زیادی از عمر شهروندان تهرانی در طول روز در معابر و اتوبوس ها صرف می شود و همین موضوع باعث می گردد که حضور در اماکن عمومی با فراغ بال و بدون دغدغه خاطر از افتادن در چاله ، گودال و دست اندازهای به وجود آمده در پیاده روها همراه باشد.

شیب یا جهت شمالی - جنوبی و شرایط ویژه جغرافیایی ، شکل هندسی خیابان ها و مشکلاتی که به دست انسان ها به وجود آمده است از جمله موارد سخت افزاری و همچنین آب گرفتگی معابر به خاطر ساختمان سازی های کنار معابر و مسدود شدن آنها با نخاله های ساختمانی و بی توجهی مغازه داران نسبت به اشغال پیاده روها و... ، از مشکلات نرم افزاری پیاده روهای کلانشهرهای کشور و از جمله تهران محسوب می شود.

بنابه گفته کارشاسان شهری ، حداقل عرض مفید 120 سانتی متری ، حداکثر شیب عرضی 2 درصدی از کنار دیوار تا خیابان ، حداکثرشیب طولی 8 درصدی را از جمله معیارهای مهم ساختن پیاده روها است.

همچنین ، حداکثر شیب اتصال پیاده روهایی که اختلاف سطح دارند باید 3 درصد باشد و این در حالی است که هیچ یک از موارد استاندارد فوق در پیاده روهای شهر تهران مشاهده نمی شود.

در پوشش کف پیاده روها باید همواره از مصالح سخت وغیر لغزنده استفاده شود اما امروزه نه تنها شاهد این پوشش استاندارد نیستیم ، بلکه به طور مداوم در سطح شهر حفاری هایی صورت می گیرد که منجر به مسدود شدن تردد عابران سالم ، کودکان ، معلولان و مادران کالسکه به دست و... می شود.

خوشبختانه ، مدیریت شهری به این معضلات پی برده و توانسته طی ماه های اخیر مقدمات بهسازی و نوسازی پیاده روهای شلوغ و پر تردد شهر تهران را در دستور کار قرار دهد. هر چند که در جلسه علنی اخیر شورای شهر تهران برخی اعضای شورا به طولانی شدن اصلاح پیاده روهای خیابان ولیعصر(عج) معترض شدند اما باید اذعان داشت این حرکت جهادی که نشات گرفته از مدیریت صحیح شهری است ، قطعا نیاز به حمایت همه جانبه از سوی مسئولان و شهروندان دارد تا بتواند به سانجام برسد.

متاسفانه ، ورود بی رویه خودرو به سطح خیابان های کلانشهر تهران و تکمیل ظرفیت معابر در طول سال های گذشته ، باعث شده که مدیریت شهری مجبور شود به رغم میل باطنی ، به حجم خیابان ها بیفزاید و از پیاده روها کم کند. در حالی که عدم تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان بزرگ ترین مانع و چالش پیش روی شهرداری در انجام امور شهری محسوب می شود که اگر این امر محقق می شد ، قطعا شهرداری می توانست از گزینه های دیگری برای تردد خودروها استفاده کند.

البته باید اذعان داشت که شهرداری از کوچک ترین راهکارها برای آسایش و رفاه شهروندان چشم پوشی نکرده و راهکارهایی را برای حضور شهروندان در پیاده روها فراهم می آورد که در گام نخست احداث قدمگاه صالحیه به وسعت 5/2 کیلومتر از امامزاده صالح تجریش تا امامزاده اسماعیل زرگنده می تواند حرکتی مثبت در راستای سایر طرح های پیاده روسازی باشد که چندی است با هدف بازگرداندن هویت از دست رفته شهر ، به اجرا درآمده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه پیاده روهای شهر تهران با استانداردهای روز دنیا فاصله زیادی دارد ، می گوید: اگر می خواهیم مردم را به پیاده روی و استفاده کمتر از خودرو شخصی و وسایل نقلیه تشویق کنیم باید پیاده روهای مناسب داشته باشیم.

حجت اله ملاصالحی همچنین از انجام کارهای مطالعاتی 30 مورد خیابان و معابر دیگر توسط کارشناسان سازمان زیباسازی شهرداری تهران با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه های مختلف تهران که رشته تحصیلی مرتبط مسائل شهری دارند ، خبر می دهد و می گوید: بخشی از این 30 مورد احتمالا تا قبل از پایان سال و بخشی دیگر نیز پس از پایان فاز مطالعاتی ، از سال آینده در اولویت اجرا قرار می گیرد.