بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، محمود صفری با اعلام این خبر فعالیتهای این کارگاه را در زمینه نگارگری، تذهیب، گل مرغ، خوشنویسی و لاکی برشمرد و با اشاره به استفاده گذشتگان از نگارگری برای کتابآرایی گفت: «از دوره صفوی قطع کارهای نگارگری ابعاد بزرگتری پیدا کرده و این هنر روی دیوارها اجرا میشده و کمی بعد تابلوهای نگارگری هم به بازار آمده است.»
او در ادامه از پروژه دوران قاجار در سال جاری خبر داد و گفت: «در همین زمینه نگارگریهایی با محوریت این دوران خواهیم داشت و تلاش میکنیم آثار از نظر رنگ، طراحی و تکنیک مطابق با کارهای دوران قاجار باشد.»
این هنرمند در ادامه تأکید کرد: «در این کارگاه تولید انبوه وجود ندارد و از هر اثر فقط یکی ساخته میشود.»
صفری همچنین به بازنشستگی نیروهای قدیمی اشاره کرد و افزود: «اگر این جاهای خالی را نیروهای جدید پر نکنند، شاهد از بین رفتن این بخش خواهیم بود.»
سرپرست کارگاه نگارگری در ادامه، با اشاره به نبود نیروی متخصص و کمبود ابزار در زمینه نجاری، گفت: «ما درحالحاضر مجبوریم قابهای موردنیازمان را از بیرون تهیه کنیم، درحالیکه در گذشته این قابها همینجا تولید میشد.»
او در ادامه افزود: «گروه هنرهای سنتی به حمایتهای جدی مادی و معنوی نیاز دارد.»
صفری، با بیان اینکه در گذشته ساختمان کوشک مرکز آموزش نگارگری این کارگاه بوده است، گفت: «نمایشگاه و فروشگاهی نیز در خیابان سمیه دایر بود که باعث میشد کار هنرمندان دیده شود، اما متأسفانه از ۱۵ سال پیش که نمایشگاه تعطیل شد آثار هنرمندان و هنرجویان دیده نمیشود.»
او همچنین به برگزاری نمایشگاههایی از آثار هنرمندان کارگاه نگارگری گروه هنرهای سنتی پژوهشگاه در شهرستانها اشاره کرد و گفت: «سالهاست این نمایشگاهها برگزار نمیشود و همین امر مانع تبادل و ارتباط مؤثر هنرمندان در تهران و شهرستانها و حتی تعامل مردم محلی و هنرمدان شده است.»
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