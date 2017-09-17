«عارف» پرچم استقلال خواهی را بلند کرد/فصل جدایی از اعتدال رسید

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان امروز در گفتگویی با سایت «شفقنا» درباره موضوعات مبتلا به جریان اصلاح طلب از جمله انتخابات آینده مجلس در سال ۹۸ و بدعهدی جریان همسو با دولت نسبت به اصلاح طلبان سخن گفت. در ادامه نگاهی اجمالی به این گفتگو خواهیم داشت.

عارف درباره رویکرد جریان اصلاحات در انتخابات مجلس دهم، رد صلاحیت ها را دلیل اصلی ائتلاف این جریان با نیروهای همسو با دولت ارزیابی کرد و گفت: «در این سال با رد صلاحیت‌های گسترده نیروهای اصلاح طلب رو به رو شدیم؛ راهبرد آن زمان این بود که نیروهای برجسته و مناسبی که می‌توانند در این اردوگاه قرار بگیرند را شناسایی کنیم اما دولت تدبیر و امید روی کار آمده بود و تفکر و رویکردی داشت که با رویکرد اصلاحات همسو بود.»

وی در ادامه، ائتلاف سال ۹۴ را ائتلاف میان اصلاح طلبان با نیروهای همسو با دولت که شناسنامه اصلاح طلبی نداشتند دانست و تصریح کرد: «به این نتیجه رسیدیم که باید با طرفداران دولت یا نیروهای اعتدال ائتلاف کنیم. بنابراین ائتلافی که انجام شد بیشتر ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت بود.»

عارف در ادامه این گفتگو نتوانست گلایه هایش از اقدام نیروهای همسو با دولت در رای به لاریجانی در انتخابات سال نخست مجلس را مکتوم بگذارد؛ «متاسفانه قبل از شروع مجلس و بعد از آن، در ماه‌های اول یک تعداد از افرادی که با این نگاه در لیست امید قرار داده بودیم در فراکسیون امید حضور پیدا نکردند و متاسفانه حتی بعضا رو در روی فراکسیون امید هم قرار گرفتند یعنی احساس عمومی دوستان شورای عالی سیاست گذاری این بود که طرح ائتلاف را مطرح نکنیم و نمی‌توانیم با این نگاه مکانیزم ائتلافی پاسخگوی مردم باشیم.»

بدعهدی نیروهای اعتدالی حاضر در فراکسیون امید در رای ندادن به عارف، باعث شد که اصلاح طلبان، امسال در انتخابات شوراهای شهر و روستا به طور تقریبا فراگیری از ائتلاف دوباره با نیروهای اعتدالی دوری کنند. عارف در این گفتگو درباره این مساله گفت: «در انتخابات شوراها در سال گذشته جمع بندی این شد که عملا ائتلاف نکنیم برای اینکه بتوانیم به مردم پاسخگو باشیم. لیست، لیست اصلاحات باشد و شورای عالی، این لیست را تهیه کرد.»

عارفِ اصلاحات در بخش دیگری، پایش را از این هم فراتر گذاشت و درباره حضور مستقل اصلاح طلبان در انتخابات اسفند سال ۹۸ گفت: «پیش بینی من این است که ما در انتخابات سال ۹۸ هم با پرچم اصلاح طلبانه وارد می شویم یعنی ائتلاف نمی کنیم؛ به اندازه کافی هم نیرو داریم و با تعاملی که با شورای نگهبان داریم و با تغییر نگرشی که در برخی از نهادهای حاکمیتی نسبت به جریان اصلاحات به وجود آمده است انشاالله به این نتیجه برسیم که تایید صلاحیت‌ها روند عادی و قانونی را طی کند و همانند انتخابات شوراها با تورم نیرو مواجه باشیم.»

اینکه عارف، پرچم استقلال سیاسی اصلاح طلبان از اعتدالیون(نیروهای نزدیک به دولت) را برافراشته، شاید متاثر از چرخش های حسن روحانی نسبت به مواضع اش در ایام انتخابات باشد؛ چرخشی که به اذعانِ چهره هایِ تئوری زدهِ اصلاحات، پای وی را به درون جبهه اصولگرایی به ویژه اصولگراییِ خاصِ از نوع رئیس مجلس و هوادارانش باز کرده است. «محمدرضا تاجیک» از تئوریسین های اصلاح طلب روز گذشته در گفتگویی با روزنامه «آرمان» از چرخش مواضع سیاسی رئیس جمهور با عبارت «بازی گفتمانی روحانی با افکار عمومی» یاد کرد.

باید دید اعلام استقلال عارف از جریان اعتدالگرا و دنباله های معنوی اش، در حالی که حزب کارگزاران سازندگی از ترکیب و سیاست های پساانتخاباتی روحانی حمایت کرده، چه عواقبی را می تواند برای جریان اصلاحات داشته باشد. عواقبی که از همین حالا بوی تشتت و کثرت را به مشام متبادر می سازد.