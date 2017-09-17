  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

آمادگی نیروهای عراقی برای آزادسازی «القائم» از لوث داعش

آمادگی نیروهای عراقی برای آزادسازی «القائم» از لوث داعش

منابع عراقی از آمادگی نیروهای این کشور برای آزادسازی منطقه القائم در غرب الانبار از لوث داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، غسان العیثاوی سخنگوی حشد عشایری الانبار اعلام کرد که نیروهای عراقی آماده حرکت به سوی منطقه القائم در غرب الانبار برای آزادسازی آن از لوث داعش می شوند.

وی افزود: نیروهای عراقی روز گذشته پیروزی و دستاورد بزرگی ضد داعش با آزادسازی ناحیه عکاشات در زمان تعیین شده و در عملیاتی سریع و برق آسا به دست آوردند.

العیثاوی تاکید کرد: نیروهای عراقی آماده حرکت به سوی القائم برای آزادسازی آن هستند و سپس رهسپار مناطق عنه و راوه خواهند شد.

شایان ذکر است که القائم، راوه و عنه از مناطقی که هنوز تحت اشغال داعش است.

از سوی دیگر منابع وابسته به حشد شعبی عراق از انهدام یک مرکز وابسته به داعش در منطقه الرفیعات در غرب بلد در جنوب شهر تکریت در استان صلاح الدین خبر دادند.

کد مطلب 4089546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها