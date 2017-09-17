اعتراض بختیار رحمانی به تصمیم مجید جلالی بعد از تعویض

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران پرسپولیس از آغاز نیمه دوم دیدار سرخپوشان مقابل پیکان تهران با شعارهای خود خواهان گلزنی شاگردان برانکو ایوانکوویچ شدند.

* مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده که در نیمه اول با همدیگر بحث لفظی پیدا کرده بودند بارها در نیمه دوم با هم صحبت کردند تا مقابل دوربین های تلویزیونی نشان دهند هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند.

* بختیار رحمانی هافبک پیکان تهران پس از تعویض خود حاضر نشد روی نیمکت این تیم بنشیند و به رختکن رفت.

* مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی جم که برای تماشای دیدار سرخپوشان به ورزشگاه آمده بود مدام در حال نت برداری از بازی امشب پرسپولیس و پیکان تهران بود.