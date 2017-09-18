«سعادت» جایگزین «جهانگرد» در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با این حکم، ناصرعلی سعادت که رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جایگزین نصرالله جهانگرد (معاون وزیر ارتباطات) شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

دبیرخانه این کمیسیون نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات، تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

درهمین حال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز اعلام کرد که سرانجام با پیگیری های مصرانه و تلاش های پی در پی رئیس این سازمان، خواسته دیرینه صنف برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جامه عمل پوشید و ناصرعلی سعادت با پیشنهاد محمدجواد آذری جهرمی به عنوان عضو صاحب نظر این کمیسیون انتخاب شد تا صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند در عالی ترین کمیسیون سیاستگذاری در حوزه فاوا نقش آفرین باشد.