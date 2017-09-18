۱۴ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محسن مومنی شریف امروز دوشنبه در مراسم افتتاح سینما آزادی شهرستان بیجار با اشاره به اینکه بیجار در مراحل و مقاطع مختلف تاریخ کشور نقش بی بدیل داشته است، گفت: حوزه های هنری بیشتر در مراکز استان ها ایجاد شده ولی به دلیل جایگاه بیجار و به درخواست نماینده ولی فقیه دراستان کردستان و نماینده مردم بیجاردر مجلس شورای اسلام با راه اندازی این نهاد در این شهرستان مواففقت شد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب دغدغه هایی نسبت به وضعیت شهرستان بیجار دارند، عنوان کرد: ایشان انتظار دارند نسبت به بیجار تحول و جهشی ایجاد شود.

وی اظهارداشت: بیجار در زمان بحران کردستان در اوایل انقلاب نقش بسیار تاثیرگذاری ایفا کرد و قطعا اگر فرزندان بیجاری در صحنه نبودند می بایست هزینه های بیشتری در ساماندهی کردستان داده می شد.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: متاسفانه کمتر به نقش بیجار در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته شده و انتظار می رود مسئولان وهنرمندان ما به این مبحث بیشتر بپردازند.

مومنی شریف از نرگس آبیار کارگردان شیار ۱۴۳ تشکر کرد و گفت: قهرمان فیلم این کارگردان ایرانی بیجاری بود ولی چون در این شهرستان سرمایه گذاری نکردند فیلم در مکان دیگری تولید شد.

وی بیان کرد: در مورد قهرمانان بیجاری هم چون شهیدان نجات اللهی و امان اللهی و شهسواری و شخصیت هایی که در سطح ملی درخشیدند باید هنرمندان ما اقدام به تولید آثار فاخر کنند.

وی با بیان اینکه بیجار شهر عشاق اهل بیت(ع) است، عنوان کرد: انتظار می رود آنچه که در این سینما اکران می شود در راستای انتظارات و سلایق مردم این شهرستان باشد و به گونه ای نباشد که مردم متدین ما را نا امید کند.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: امیدواریم سینمای کشورما به جایگاهی برسد که مخاطبان با عشق و امید به آینده کشورشان از سالن سینما خارج شوند و این کار بزرگی است که باید در حوزه تولید انجام شود.

مومنی یکی از رسالت های حوزه هنری را پرورش هنرمند و کشف استعدادها خواند و اظهارداشت: هر مدیر و مسئولی که در راستای رشد و تعالی فرهنگی اقدام و کمک وهمکاری نکند مدیون خواهد شد.

وی با اعلام اینکه حوزه هنری از سال گذشته تا امسال ۶ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور افزوده است، بیان کرد: تا پایان سال آینده این ظرفیت به ۱۴ هزار صندلی خواهد رسید.