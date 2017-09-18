استقبال پسر پادشاه بحرین از نظامیان شرکت کننده در جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، ناصر بن حمد آل خلیفه (از پسران پادشاه بحرین) شب گذشته از جمعی از نیروهای ویژه‌ی نیروی دفاع بحرین که از جنگ در یمن بازگشته اند استقبال و تقدیر کرد.

در این مراسم که در پایگاه هوایی "عیسی" و با حضور افسران بالا رتبه و خانواده ها انجام شد ناصر بن حمد از تلاش خالصانه نیروهای ویژه‌ی این کشور در انجام وظیفه ملی با مشارکت در عملیات بازگردانیدن امید یمن و به فرماندهی عربستان سعودی تقدیر کرد.

ناصر بن حمد پسر چهارم پادشاه بحرین و فارغ التحصیل دانشکده نظامی ساندهرست انگلیس است. وی همچنین فرمانده گارد ویژه پادشاهی، رئیس هیئت امنای موسسه خیریه پادشاهی، رئیس کمیته المپیک و رئیس مجلس ورزش و جوانان بحرین است.

نام وی بارها در مجامع بین المللی به اتهام مشارکت در بازداشت و شکنجه سیاسیون و انقلابیون درپی انقلاب ۱۴ فوریه‌ی سال ۲۰۱۱ بحرین مطرح گردیده است.