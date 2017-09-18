باوجود درخواست منصوریان؛ رحمتی و جباری به تمرین استقلال نرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود این که علیرضا منصوریان بر خلاف حکم روز گذشته هیات مدیره باشگاه رسما خواهان حضور رحمتی و جباری در تمرینات تیمش شد، اما این دو بازیکن امروز خود خواسته حاضر به حضور در محل تمرینات تیم شان نشدند تا به این ترتیب مراتب اعتراض شان را به تصمیم روز گذشته هیات مدیره نشان دهند.

پیش از این دو بازیکن مغضوب آبی‌ها اعلام کرده بودند تا عواملی که روز گذشته مانع از حضور آنها در تمرین شده‌اند علت این تصمیم خود را اعلام نکنند و رسما از آنها عذرخواهی نکنند در تمرینات تیم شان حضور نخواهند یافت.