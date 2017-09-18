  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

اوضاع کاپیتان ها پیچیده تر شد

باوجود درخواست منصوریان؛ رحمتی و جباری به تمرین استقلال نرفتند

باوجود درخواست منصوریان؛ رحمتی و جباری به تمرین استقلال نرفتند

کاپیتان‌های اول و دوم استقلال حاضر نشدند در تمرین امروز تیم شان حضور پیدا کنند تا بحران‌ها در استقلال پیچیده تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود این که علیرضا منصوریان بر خلاف حکم روز گذشته هیات مدیره باشگاه رسما خواهان حضور رحمتی و جباری در تمرینات تیمش شد، اما این دو بازیکن امروز خود خواسته حاضر به حضور در محل تمرینات تیم شان نشدند تا به این ترتیب مراتب اعتراض شان را به تصمیم روز گذشته هیات مدیره نشان دهند.

پیش از این دو بازیکن مغضوب آبی‌ها اعلام کرده بودند تا عواملی که روز گذشته مانع از حضور آنها در تمرین شده‌اند علت این تصمیم خود را اعلام نکنند و رسما از آنها عذرخواهی نکنند در تمرینات تیم شان حضور نخواهند یافت.

کد مطلب 4090928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها