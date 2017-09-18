نساجی دقیقه ۹۷ از شکست گریخت/ تساوی هم استانی ها در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، سه بازی باقی مانده از هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز برگزار شد و طی این بازی ها نساجی در ماهشهر به مصاف شهرداری این شهر رفت، گل گهر در خانه خود از مس رفسنجان پذیرایی کرد و صبا در بوشهر با ایرانجوان دیدار کرد.

در این سه بازی باقی مانده به جز شهرداری ماهشهر که با نتیجه ۲-۲ مقابل نساجی متوقف شد، در دو دیدار دیگر شاهد رد و بدل شدن گل نبودیم تا دو مساوی بدون گل دیگر به نتایج هفته پنجم لیگ دسته اول اضافه شود.

نتایج دیدارهای باقی مانده از هفته پنجم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* شهرداری ماهشهر ۲ - نساجی قائمشهر ۲

گل: علی اصغر شیردل (۲ گل) برایشهرداری ماهشهر، مجتبی محبوب مجاز و روح الله عرب برای نساجی

* گل گهر سیرجان صفر - مس رفسنجان صفر

* ایرانجوان بوشهر صفر - صبای قم صفر