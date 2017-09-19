مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، سازمان هواپیمایی کشوری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت راه و شهرسازی ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای هیات عامل آن و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تشکیل شد.

این مجمع برای تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ و عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران به ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی در این جلسه با تاکید بر انجام ماموریت‌های تخصصی سازمان فناوری اطلاعات ایران ، تثبیت و افزایش درآمدهای پایدار این سازمان را یکی از اولویت‌های اصلی سازمان فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف محوله عنوان کرد.

وی گفت: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی و اقدامات مضاعف، شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌ها و پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران با سرعت بیشتری به نتیجه برسد .

وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبات و بخشنامه‌های مربوطه ، خواستار عملیاتی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و انجام حسابرسی عملیاتی نیز شد.

گفته می شود، مجامع عمومی شرکت‌های ارتباطات زیرساخت ، ملی پست جمهوری اسلامی ایران و خدمات هوایی پیام و همچنین هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران نیز در ماه جاری تشکیل و صورت‌های مالی آنها مورد تصویب قرار گرفت.