به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ناصر حکیمی گفت: یکی از ویژگیهای اصلی این سامانه این است که ابعاد چک های مختلف بانکهای دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می شود؛ در حال حاضر بانکها چکها را در رنگها و اندازه های مختلف صادر می کنند که احراز اصالت این نوع چک یک مشکل شده است و از معضلات مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها جعلی باشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: با اجرای سامانه صیاد صدور چک در همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به صورت یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: بنابراین چک را از هر بانکی که دریافت کنید به راحتی می توانید تشخیص دهید که این چک آیا اصالت دارد؟ و می توانید ویژگیهای امنیتی آن را چک کنید و بنابراین مشکل جعل چک و موارد مشابه مرتفع شده است.

حکیمی با بیان اینکه در حال حاضر چکها به صورت غیر متمرکز در شعب بانکها صادر می شود و در اختیار مشتریان قرار می گیرد افزود: ممکن است در این فرآیند خللی بوجود آید و بر اثر مشکل یا سهل انگاری برای کسی که سوء سابقه دارد و یا سابقه چک برگشتی دارد و یا حساب او مسدود شده است مجدداً دسته چک صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه سامانه صیاد یک سامانه متمرکز است افزود: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می شود و در صورتیکه اهلیت لازم را برای گرفتن دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی اتفاق می افتد.

حکیمی افزود: بخاطر این تمرکز تمام ایرادات ، مشکلات یا سهل انگاری هایی که ممکن است در صدور چک اتفاق بیفتد در سامانه صیاد امکان پذیر نیست و مرتفع می شود و دریافت کننده چک مطمئن است که چکی که دریافت کرده از نظر کنترلی و وضعیت عملکرد و اعتبار صادر کننده چک کنترل شده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ویژگی بسیار مهم دیگر سامانه صیاد اینست که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته یا نه و آیا حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبلا چک برگشتی داشته یا نه ؟

وی افزود: اگر مشکلی وجود داشته باشد همان لحظه گیرنده متوجه می شود و می تواند قبل از اینکه چک را دریافت کند معامله را قطعی نکند و این اطمینان نسبی به افراد می دهد که اولاً اصالت چک اطمینان بخش است و بعد وضعیت صاحب چک استعلام شده است.

حکیمی با بیان اینکه قرار است سامانه صیاد فردا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار رسما رونمایی و روند کار آن آغاز شود، اظهار داشت: با صدور این نوع چکها به محض آنکه اولین چک برگشت بخورد چون امکان استعلام فراهم است همه مطلع می شوند که این چکها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراین از گرفتن چک های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می کنند و این می تواند بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط را کاهش دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه مقدار زیادی از چکهای قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چکهای قدیمی چند ماهی به طول می انجامد و چکهای صیادی از فردا به تدریج جایگزین چکهای قدیمی می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: چکهای قدیمی تا اردیبهشت سال آینده در داخل بانکها پردازش و پذیرش می شود ولی بعد از آن دیگر چک غیر صیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت.