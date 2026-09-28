صعود نماینده کوراش ایران به مرحله یک چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا آغاز شد و رضا و رامین احمدزاده، دو نماینده ایران در رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم، به مصاف حریفان خود رفتند.



در رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم که با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار می‌شود، رامین احمدزاده در دور نخست به مصاف راتانان کائونساتان از تایلند رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) به برتری رسید.



رامین احمدزاده در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف احمد چاریف از ترکمنستان خواهد رفت.



رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، در دور نخست استراحت کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و مغولستان خواهد رفت.



همچنین طاهره آذرپیوند و پردیس عیدی‌وندی، دو نماینده کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان، با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.



سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی به تماشای عملکرد نمایندگان کشورمان پرداخت.