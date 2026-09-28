به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد در گفتوگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از وی خواسته است حملات به بخش سوخت و انرژی روسیه، بهویژه پالایشگاههای نفت این کشور، را کاهش دهد.
ترامپ در اظهاراتی در حاشیه مسابقات گلف در نزدیکی شیکاگو گفت: «با زلنسکی صحبت کردم و به او گفتم باید از شدت حملات به پالایشگاههای نفت روسیه کم کنید. او پاسخ داد: بسیار خوب، شاید این کار را انجام دهیم.»
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت دولت آمریکا ممنوعیت صادرات گازوئیل را برای مقابله با افزایش قیمتها با جدیت بررسی میکند. او اذعان کرد اجرای چنین تصمیمی ممکن است به افزایش محدود قیمت بنزین منجر شود؛ با این حال، برخی مقامهای دولت او در حال بررسی گزینههای جایگزین هستند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حملات متقابل روسیه و اوکراین به زیرساختهای انرژی همچنان ادامه دارد و نگرانیها درباره پیامدهای آن بر عرضه و قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
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