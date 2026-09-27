به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسکات بسنت وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز یکشنبه در تلاش برای توجیه افکار عمومی کشورش در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه به ایران، ادعا کرد: چین کمک‌ های خود به ایران را به‌ طور قابل‌ توجهی کاهش داده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با فاکس‌نیوز بدون اشاره به گزارش نهادهای مرتبط با حمل و نقل دریایی در خصوص بسته بودن تنگه راهبردی هرمز به دلیل ناامن سازی آن از سوی آمریکا، مدعی شد: ما اجازه عبور بیش از یک میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز را دادیم، در حالی که این رقم برای ایران صفر بشکه بود است!

اسکات بسنت سپس ادعا کرد: انزوای اقتصادی ایران به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست و شامل رمزارزها، هوانوردی و حمل‌ و نقل دریایی می‌شود!