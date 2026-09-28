مدال برنز رامین احمدزاده در مسابقات کوراش قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای روز دوم کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، رامین احمدزاده با کسب دومین پیروزی خود به مرحله نیمهنهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
رامین احمدزاده در مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف احمد چاریف از ترکمنستان رفت و با برتری ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی)، ضمن صعود به مرحله نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، از دقایقی دیگر به مصاف کن اویوشی از ژاپن خواهد رفت. رضا احمدزاده در صورت پیروزی در این دیدار، ضمن قطعی کردن مدال برنز، در مرحله نیمهنهایی به مصاف برادرش، رامین احمدزاده، خواهد رفت تا شاهد یک جدال تمامایرانی در این مرحله باشیم.
سیدمناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی، در کنار داریوش خسرویار، رئیس انجمن کوراش، به تماشای عملکرد نمایندگان کشورمان پرداخت.
رامین احمدزاده با صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های کوراش در وزن ۸۱- کیلوگرم، مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای روز دوم کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، رامین احمدزاده با کسب دومین پیروزی خود به مرحله نیمهنهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
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