«خانواده‌ مسلمان و فضای مجازی» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «خانواده‌ مسلمان و فضای مجازی» نوشته سعیدرضا عاملی روز دوشنبه ۳ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

این نشست یکی از نشست های ویژه شهر کتاب است که به بهانه چاپ این کتاب که به تازگی توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده، برگزار می شود. برنامه مذکور با حضور و سخنرانی یونس شکرخواه، بهروز مینایی و نویسنده اثر همراه خواهد بود.

دغدغه‌ اصلی مولف این اثر، بهره‌گیری از فضای مجازی برای توسعه و پیشرفت و تسهیل زندگی مردم و ارتقای فرهنگ و تصحیح روابط بین‌فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی است. این کتاب با هدف بازتعریف فضای مجازی مفید، موثر، سالم و پویا برای خانواده‌ مسلمان نوشته شده تا در پرتو این مباحث، هم آموزشی برای چگونگی استفاده از این فضا ترسیم شود و هم خانواده‌ها با ظرفیت‌ها و خطرات و آسیب‌های فضای مجازی برای اعضای خانواده در گروه‌های سنی و جنسی متفاوت آشنا شوند.

نشست ویژه‌ شهر کتاب روز دوشنبه سوم مهر از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.