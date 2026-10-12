سردار الهی: امنیت امروز کشور حاصل ایثار شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: شهدا از اقشار مختلف جامعه با ایمان و اعتقاد راسخ، جان خود را در راه دفاع از میهن، انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام تقدیم کردند و نام و یاد آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا افزود: برگزاری اجلاسیه‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری مسئولیت سنگین دستگاه‌های مختلف در ادامه مسیر این عزیزان است.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه شهدا از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن خود به میدان آمدند، عنوان کرد: فداکاری این عزیزان در مقاطع مختلف تاریخی، از سال‌های دفاع مقدس تا حوادث و جنگ‌های اخیر، نشان‌دهنده عمق باور و تعهد آنان به امنیت و سربلندی کشور است.

سردار الهی با گرامیداشت یاد شهدای استان کردستان، خانواده‌های معظم شهدا را مایه عزت و افتخار جامعه دانست و ادامه داد: حضور خانواده‌های شهدا در چنین محافلی، یادآور این حقیقت است که امنیت و آرامش جامعه با فداکاری انسان‌هایی به دست آمده که از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی جانشان، گذشتند.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح، مدیران استان، روحانیون و خانواده‌های شهدا در این اجلاسیه، بر ضرورت پاسداشت نام و راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

فراجا؛ یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت کشور

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به نقش نیروی انتظامی در ساختار امنیتی کشور اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی، میزان پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و مجموعه انتظامی نیز در این مسیر مسئولیتی مهم و تعیین‌کننده بر عهده دارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه نیروی انتظامی افزود: تأکید ایشان بر اینکه نیروهای انتظامی مجاهدان فی‌سبیل‌الله هستند و نیروی انتظامی یکی از ستون‌های اصلی امنیت داخلی کشور به شمار می‌رود، بیانگر اهمیت مأموریت‌های این مجموعه در حفظ نظم و آرامش جامعه است.

سردار الهی تصریح کرد: نیروی انتظامی در انجام مأموریت‌های خود تنها به وظایف سازمانی محدود نیست، بلکه در تعامل با سایر دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح، بخشی از منظومه تأمین امنیت ملی را تشکیل می‌دهد و عملکرد آن در آرامش و اطمینان خاطر مردم تأثیرگذار است.

تقدیر از تلاش‌های جهادی کارکنان انتظامی

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فراجا خاطرنشان کرد: توجه و قدردانی فرماندهی معظم کل قوا از تلاش‌های کارکنان انتظامی، مایه دلگرمی و انگیزه مضاعف برای نیروهایی است که در شرایط مختلف، مسئولیت حفظ امنیت و برقراری نظم را بر عهده دارند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه استمرار امنیت نیازمند تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و آمادگی نیروهای خدمتگزار است، گفت: کارکنان انتظامی با انجام مأموریت‌های خود در شرایط گوناگون، در کنار دیگر مجموعه‌های مسئول، برای صیانت از امنیت داخلی کشور تلاش می‌کنند.

سردار الهی اضافه کرد: جایگاه امروز فراجا نتیجه تلاش و مجاهدت نیروهایی است که با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد سازمانی، خدمت به مردم و پاسداری از امنیت جامعه را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

مکتب عاشورا؛ پشتوانه روحیه ایثار و شهادت

فرمانده انتظامی کردستان نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه مجموعه انتظامی دانست و اظهار کرد: کارکنان متعهد، ولایی و انقلابی با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند و در این مسیر، فرهنگ عاشورا و سیره شهدا از منابع مهم الهام‌بخش آنان است.

وی افزود: مکتب عاشورا، درس ایستادگی در برابر ظلم، فداکاری در راه حق و ترجیح منافع جامعه بر خواسته‌های فردی را به انسان می‌آموزد و این ارزش‌ها در روحیه خدمت و ایثار نیروهای انتظامی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

سردار الهی با اشاره به اینکه شهدای انتظامی نمونه روشن این فرهنگ هستند، بیان کرد: این شهدا در مسیر دفاع از میهن، برقراری نظم و تأمین امنیت مردم از جان خود گذشتند و نام آنان باید به‌عنوان الگوی تعهد، مسئولیت‌پذیری و فداکاری برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.

تکریم خانواده شهدا، مسئولیتی همیشگی

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا گفت: تکریم شهدا نباید تنها به برگزاری مراسم و اجلاسیه‌ها محدود شود، بلکه باید در رفتار، عملکرد و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و خدمتگزاران مردم نیز نمود پیدا کند.

فرمانده انتظامی کردستان خاطرنشان کرد: ادامه راه شهدا در گرو انجام صحیح مسئولیت‌ها، خدمت صادقانه به مردم، حفظ امنیت و پاسداری از ارزش‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.

سردار الهی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجموعه انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول بتوانند با تداوم تلاش‌های خود، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی شایسته به مردم و حفظ دستاوردهای شهدا گام بردارند.