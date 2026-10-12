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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

هافبک ملی‌پوش استقلال مصدوم شد؛ یاسر آسانی خیلی زود برگشت

هافبک ملی‌پوش استقلال مصدوم شد؛ یاسر آسانی خیلی زود برگشت

امیرمحمد رزاقی‌نیا در جریان دیدار با تیم فوتبال الغرافه قطر مصدوم شد و نتوانست نیمه اول را به اتمام برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۲۵ این دیدار، پس از برخورد روزبه چشمی با فابریسیو دیاز و نقش بر زمین شدن بازیکن الغرافه، این بازیکن قطری از پشت با رزاقی‌نیا برخورد کرد و باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد. رزاقی‌نیا که به دلیل این مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود، از زمین خارج شد تا یاسر آسانی، وینگر گلزن و تأثیرگذار آبی‌پوشان، به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شود.

استقلال روز یکشنبه ۲۶ مهر باید در هفته نهم لیگ برتر به مصاف گل گهر برود و باید دید آیا این بازیکن به دیدار با گل گهر خواهد رسید یا خیر.

کد مطلب 6976026

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      استقلال در حمله نیازبه مهاجم دارد سحرخیزان دروازه رانمی بیند،پاس گل نمی دهد،درمقابل عبورازدروازه بان فنی نیست،حردانی بعدازتنبیه افت کرده خوب بازی نمی کند،آقاسی هنوز آماده نیست یادل به استقلال نبسته دو خارجی خوب هستند

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