به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۲۵ این دیدار، پس از برخورد روزبه چشمی با فابریسیو دیاز و نقش بر زمین شدن بازیکن الغرافه، این بازیکن قطری از پشت با رزاقی‌نیا برخورد کرد و باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد. رزاقی‌نیا که به دلیل این مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود، از زمین خارج شد تا یاسر آسانی، وینگر گلزن و تأثیرگذار آبی‌پوشان، به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شود.

استقلال روز یکشنبه ۲۶ مهر باید در هفته نهم لیگ برتر به مصاف گل گهر برود و باید دید آیا این بازیکن به دیدار با گل گهر خواهد رسید یا خیر.