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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

تداوم ریزموج‌های جوی و هوای شرجی در خوزستان

تداوم ریزموج‌های جوی و هوای شرجی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ریزموج‌های جوی تا پایان هفته تداوم داشته و رگبارهای نقطه‌ای و شرجی بخش‌هایی از استان را فرا می‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تداوم عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته از روی استان است که سبب ابرناکی و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی امروز وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز به‌صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: از اواخر وقت امروز تا اوایل هفته آینده نیز با استقرار جریانات جنوبی به‌تناوب، شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان عنوان کرد: در شبانه‌روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. اهواز نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۳۹.۹ و کمینه دمای ۲۶.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6975348

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