به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در راستای حمایت از ورزشکاران جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای افتخارآفرینی در بازی‌های المپیک جوانان، با دستور دکتر احمد دنیامالی، پاداش مدال‌آوران این رقابت‌ها افزایش یافت.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، پاداش کسب مدال طلای دختران در المپیک جوانان دو میلیارد تومان تعیین شده است که یک میلیارد تومان آن از سوی وزارت ورزش و جوانان و یک میلیارد تومان دیگر از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت خواهد شد.

همچنین پاداش مدال طلای پسران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که ۵۰۰ میلیون تومان آن را وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌کند.

برای مدال‌آوران نقره نیز پاداش ۶۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که سهم وزارت ورزش و جوانان از این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است.

پاداش مدال برنز نیز ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده که ۱۰۰ میلیون تومان آن از سوی وزارت ورزش و جوانان پرداخت خواهد شد.

در کنار افزایش پاداش‌های نقدی، وزیر ورزش و جوانان خبر خوش دیگری نیز برای ورزشکاران پسر اعلام کرد؛ بر این اساس، تمامی ورزشکاران پسری که موفق به کسب مدال در بازی‌های المپیک جوانان شوند، از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

این تصمیم با هدف حمایت از استعدادهای جوان ورزش کشور، قدردانی از افتخارآفرینی آنان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استمرار فعالیت حرفه‌ای و حضور در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی اتخاذ شده است.