به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که روز سه‌شنبه، ۲۸ شهریور برگزار شد، حمیدرضا شاه‌آبادی به برنامه‌ها و اهداف این دو پروژه و برنامه‌های آتی این انتشارات اشاره و بیان کرد: انتشارات مدرسه در سال ۹۶ دوره ی جدیدی را شروع کرده است. با توجه به سوابقی که این انتشارات از گذشته داشته است به این نتیجه رسیدیم که باید وارد کار تازه ای بشویم و ایده‌های جدیدی داشته باشیم تا انتشارات مدرسه را به جایگاهی شایسته‌ای برسانیم.

مدیر انتشارات مدرسه در ادامه بیان کرد:به همین منظور از اول سال ۹۶ تاکنون تلاش ما این بوده است که نقاط قوت و ضعف مجموعه را شناسایی کنیم و تا آن جایی که ممکن است نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم، در مواردی موفق بوده‌ایم و در موارد دیگر امیدوار هستیم در آینده موفق باشیم. خوشبختانه معدلی که امروز در همه شاخصه‌ها به دست آورده‌ایم شاهد رشد بوده‌ایم و امیدواریم این رشد ادامه پیدا کند و به یک مرحله تعالی برسد و عملکرد انتشارات مدرسه بسیار بهتر از قبل برسانیم.

شاه آبادی به ضرورت وجود فروشگاه های اینترنتی اشاره و بیان کرد: از جمله کارهایی که انجام داده‌ایم، فراهم کردن راه‌های متعدد دسترسی به کتاب‌های انتشارات مدرسه است، طرح ایجاد پخش مدرسه از جمله طرح‌هایی است که گام به گام عملی و اجرایی می‌شود و امیدوارم در پایان سال این مرحله نهایی شود. در این روش با روش‌های سنتی گذشته، کتاب را به دست خوانندگان می‌رساندیم. اما در روش نوین، با استفاده از فضای مجازی و قابلیت‌هایی که این امکانات برای ما فراهم کرده است، کار را آسان تر کرده‌ایم تا مخاطبان در سریع‌ترین زمان ممکن کتاب مورد نظرشان را انتخاب کنند

به گفته نویسنده کتاب «دیلماج» دو کار عمده را در انتشارات مدرسه انجام داده‌ایم، یکی تدوین نرم افزار کتاب خوان انتشارات مدرسه با نام «بوفه» که با شعار «فروشگاه خواندنی‌های خوشمزه» کار خودش را آغاز می‌کند، در این نرم‌افزار تا به حال ۳۰۰ عنوان کتاب انتشارات مدرسه در قالب الکترونیک بارگذاری شده است و تا آخر سال تا ۱۰۰۰ عنوان کتاب افزایش پیدا می‌کند. در این نرم‌افزار این امکانات وجود دارد که خوانندگان کتاب‌های انتشارات مدرسه، کتاب‌ها را به شکل الکترونیک خریداری کنند و روی دستگاه‌های خودشان با نرم‌افزارهای مختلف مطالعه کنند.

شاه آبادی با اشاره به امکانات فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه گفت:این فروشگاه هم به عنوان بوفه فعالیت می‌کند. در فروشگاه امکان خرید کتاب‌های کاغذی از طریق سفارش اینترنتی فراهم شده است. خوانندگان با مراجعه به سایت انتشارات مدرسه و فروشگاه مجازی می‌توانند ضمیمه اطلاعات کتاب‌ها را از نزدیک مطالعه کنند و بعد از طریق اینترنت سفارش کتاب بدهند. تلاش ما این است که کتاب‌های سفارش شده حداکثر ۲۴ و ۴۸ ساعت به ترتیب به دست شهروندان تهرانی و استانی برسد.

نویسنده کتاب «لالایی برای دختر مرده» گفت: تعداد کتاب‌هایی که در این فروشگاه ارائه می‌شوند فعلا زیاد نیست اما به تدریج کلیه کتاب‌های انتشارات مدرسه در این فروشگاه قابل دسترسی و خرید خواهد بود. این دو سایت با هم در یک سایت دیگری به نام «پایگاه خبری مدرسه» تلاقی می‌کنند. تمام تلاش ما این است که در این پایگاه، جدیدترین اطلاعات را در مورد تولیدات انتشارات مدرسه به اطلاع مردم برسانیم و همچنین اخبار مرتبط با کتاب و کتاب خوانی را جمع‌آوری کنیم و به صورت یک مرکز خبری در اختیار مردم قرار دهیم. معرفی کتاب های انتشارات مدرسه، معرفی نویسندگان و مترجمان، معرفی برنامه‌های آینده و نقد کتاب‌ها از جمله مسائل دیگری هستند که در این سایت ارائه می‌شود.

شاه‌آبادی به وظیفه انتشارات مدرسه اشاره و بیان کرد:آن چه که برای انتشارات مدرسه به عنوان وظیفه تعریف شده است، پشتیبانی از برنامه درسی ملی است. ما همچنان به این وظیفه اعتقاد داریم و سعی می‌کنیم آن را به انجام برسانیم. اما معتقد هستیم انجام این وظیفه صرفا با تولید کتاب‌های درسی و کمک درسی شکل نمی‌گیرد، بلکه باید دنبال این باشیم که مفاهیم کلی برنامه درسی ملی را در قالب‌های مختلف اعم از ادبیات و هنر، داستان، رمان، شعر در اختیار مخاطبان قرار دهیم و این کار را هم شروع کرده‌ایم.

او همچنین از شکل گیری حلقه داستان کوتاه خبر داد و افزود: خوشبختانه با تشکیل حلقه تعریف داستان کوتاه در انتشارات مدرسه تا کنون دو مجموعه داستان کوتاه را آماده کرده‌ایم و به زودی منتشر می‌شوند. و همچنین تعداد زیادی رمان‌های تالیف و ترجمه از طرف نویسندگان و مترجمین معتبر حوزه ادبیات کودک و نوجوان در اختیار ما قرار گرفته است که تا آخر امسال آن ها هم منتشر خواهند شد. به حوزه‌های مثل فلسفه و سواد رسانه‌ای و یا بحث‌های مربوط به مشاغل و مهارت‌ها و موارد دیگر ورود کرده‌ایم که همه این‌ها باعث می‌شود ما بتوانیم به مخاطبان انتشارات مدرسه این وعده را بدهیم که در نمایشگاه کتاب سال آینده چهره‌های متفاوتی از این انتشارات را خواهند دید.