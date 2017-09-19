به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز در آئین اختتاحیه هفدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ، این صنعت را یک نقطه عطف و فصل دوم زندگی بشر بعد از کشف آتش توصیف کرد و گفت: با ظهور صنعت چاپ، اتفاق بزرگی برای بشر رخ داد و یک انقلاب بزرگ در حوزه‌های علمی، آموزشی و اجتماعی پدید آمد که موجب رنسانس شد.

وی افزود: بدون چاپ، تحولات بزرگی مانند انقلاب‌ فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب آمریکا شکل نمی‌گرفت و چاپ همچنین فصل شروع انقلاب‌های علمی و اجتماعی بزرگ بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیوند صنعت چاپ با انقلاب صنعتی، از تداوم پیوند این صنعت با سایر انقلاب‌های بزرگ در طول تاریخ بشر از جمله انقلاب الکترونیکی و مخابراتی و انقلاب دیجیتال و فناوری سخن گفت و تصریح کرد: چاپ سه ضلع دارد که هر سه آنها مهم هستند؛ چاپ در حوزه فرهنگ، فرا فرهنگ است، در حوزه هنر، فرا هنر و در حوزه صنعت، فرا صنعت و فرا اقتصاد.

صالحی ادامه داد: چاپ وظیفه انتقال آثار فرهنگی را در میان افراد بر عهده دارد و در بخش هنری نیز وظیفه انعکاس و انتقال خلاقیت‌های زیبایی‌شناسانه بشر را بر عهده دارد و در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی هم خودش یک ارزش گسترده مالی به وجود آورده است که طبق آمارهای جهانی، بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال است.

وی اظهار داشت: همه اینها ایجاب می‌کند که به صنعت چاپ و همچنین حوزه‌های فرهنگ و هنری آن جدی‌تر نگاه شود و بنده به عنوان یک خادم فرهنگ و هنر هم به خودم و همکارانم در صنعت چاپ تذکر می‌دهم که این مسئله را مد نظر داشته باشند.

به گفته صالحی، حوزه چاپ در ایران با حدود ۵۰۰۰ مجوزی که دارد و حدود ۵۰ هزار فرد شاغل به صورت مستقیم و دهها هزار شاغل به صورت غیرمستقیم می‌تواند یکی از حوزه‌های بسیار قابل توجه در کشور باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای بهبود فعالیت در حوزه صنعت چاپ در این مدت صورت گرفته است، بر لزوم توجه به سایر فرصت‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد تأکید کرد و گفت: اینکه در سال ۹۴ واردات محصولات چاپی ۱۴۴ هزار تن بوده و در سال ۹۵ این میزان به ۸۴ هزار تن رسیده و حدود ۶۰ هزار تن کاهش را در واردات محصولات چاپی شاهد هستیم، اتفاق مبارکی است.

وی همچنین تأکید کرد: ما هم‌اکنون به مرز ۱۰ هزار تن صادرات محصولات چاپی رسیده‌ایم و در حوزه‌های تخصصی، صنعتی و هوشمند، مزیت‌های خوبی پیدا کرده‌ایم؛ همه اینها خوب است اما حتماً اتفاقات بهتری هم باید بیفتد و از فرصت‌های بی‌بدیلی که وجود دارد، در سراسر کشور استفاده شود.

صالحی با اذعان به اینکه صنعت چاپ ایران با جایگاهش در سند چشم‌انداز در منطقه فاصله دارد، گفت: ما باید در منطقه جایگاه اول را داشته باشیم و حتی در فضای جهانی هم بتوانیم قدرت خود را بروز دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر لزوم تسهیل در شرایط کسب و کار در حوزه صنعت چاپ تأکید کرد و با اشاره به مشکلات ساختاری این صنعت و تلاش‌هایی که در دوره مسئولیتش به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد و با همکاری دفتر امور چاپ این وزارتخانه در این مسیر انجام شده، گفت: در همان دوره پژوهشی قابل توجه برای بررسی این مشکلات ساختاری انجام شد که خوشبختانه با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در انطباق بود و در همان دوره آقای جنتی وزیر وقت، گزارشی به ایشان داده شد که منتهی به امضای یک یادداشت تفاهم میان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت شد.

وی همچنین با اظهار تأسف از غیبت محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این برنامه، در عین حال عذر او را برای جلسه فوری که برایش به وجود آمده بود و امکان حضور در جشنواره صنعت چاپ را از او سلب کرده بود، موجه دانست و ادامه داد: آئین‌نامه اجرایی مربوط به این تفاهمنامه مراحل نهایی خود را در هیأت دولت طی می‌کند و طبیعتاً باید در حوزه قانونگذاری هم اتفاقات مثبتی برای اجرای این تفاهمنامه بیفتد. با این وجود ما امیدواریم که با اجرای این تفاهمنامه، نوعی تحول ساختاری در حوزه صنعت چاپ رخ بدهد.

صالحی گفت: چاپ صنعت حاشیه‌ای نیست بلکه صنعتی در متن است و از لحاظ تأثیرگذاری اقتصادی و صنعتی، یک حضور پردامنه است و امیدواریم تمهیداتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق می‌افتد، مناسب و متناسب با شأن صنعت چاپ باشد.