حریق در مجتمع تجاری کوروش/حادثه تلفات نداشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۳:۱۵ امروز ۲۸ شهریور ماه، وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از طبقات فوقانی مجتمع تجاری کوروش واقع در اتوبان ستاری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نجات گران سه ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی با اعلام اینکه هنوز علت وقوع حادثه مشخص نیست و شعله ها و دود سیاه ناشی از آتش سوزی از محل مجتمع تجاری قابل رویت است اظهار داشت: کارشناسان آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند و در حال حاضر، تلاش نجات گران در این است که از سرایت شعله به دیگر واحدهای این مجتمع جلوگیری شود. عملیات امدادرسانی ادامه دارد و شعله های آتش هنوز مهار نشده اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از شهروندان خواست برای تسریع در عملکرد آتش نشانان از توقف و تجمع در محدوده خیابان ها و مسیرهای منتهی به مجتمع تجاری کوروش خودداری کرده و نهایت همکاری را با مأموران آتش نشانی داشته باشند.

در طبقه منفی ششم این مجتمع انباری کوچکی وجود داشت که داخل آن لوازم ضایعاتی نگهداری می‌شد و بخشی از این انبار دچار حریق شده بود.

وی تصریح کرد: بالای سر این انباری یک هواکش قرار داشت که هوای طبقه منفی ششم را به خارج از مجتمع منتقل می‌کرد و به این دلیل که دود از هواکش به خارج از مجتمع هدایت می‌شد، گمان بر این بود که تمام زیرزمین آتش گرفته است در صورتیکه حریق فقط مربوط به بخشی از یک انبار کوچک بود.

ملکی خاطرنشان کرد: در این حادثه مورد مصدومیت نداشتیم، آتش به سرعت اطفا شد و آتش‌نشانان در حال مراجعت به ایستگاه‌هایشان هستند.