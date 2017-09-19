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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

در بازدید از مرزهای غربی مطرح شد؛

تاکید لاریجانی بر رصد مرزها برای جلوگیری از نفوذ عناصر ضد انقلاب

تاکید لاریجانی بر رصد مرزها برای جلوگیری از نفوذ عناصر ضد انقلاب

رئیس مجلس شورای اسلامی بر رصد دقیق مرزها برای جلوگیری از نفوذ دشمنان و عناصر ضد انقلاب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در جریان بازدید از مناطق مرزی استان های آذربایجان غربی و شرقی اظهارداشت: حضور نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند گذشته امنیت پایدار را در مرزها برقرار کرده و علاوه بر این رزمندگان سپاه در حوزه های مهندسی و ساخت جاده ها در ارتفاعات و نقاط صعب العبور نیز کارهای خوبی کرده اند .

وی با بیان اینکه ساماندهی خوبی در زمینه استقرار نیرو در مرزها صورت گرفته است، افزود:اشرار و ضدانقلاب ضربه های شدیدی از نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خورده اند و ارتقای امنیت مرزها یک هشدار به عناصر ضدانقلاب است. نیروهای نظامی در مرزها همیشه باید هوشیار باشند و رصدهای لازم در مرزها انجام شود و نباید از انجام این مهم غفلت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سایه بیداری و آمادگی رزمندگان سپاه و سایر نیروهای نظامی است که دشمنان انقلاب اسلامی جرات جسارت به مرزهای ایران اسلامی را ندارد.

لاریجانی در جریان بازدید مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه، ارمنستان و آذربایجان از پاسگاه های مرزی شهیدان و شگفتان و مناطق مرزی تیسه، زرینه، بزتپه، سلیوانا، قلعه زینال تابوتان، منطقه بورآلان، غار سمندران دشت شیبلو و بسیاری دیگر از مناطق مرزی استان های آذربایجان غربی و شرقی بازدید کرد.

براساس این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مناطق مرزی استان های آذربایجان غربی و شرقی، در مسیر عزیمت خود از تبریز به تهران در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز مورد استقبال حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه شهر تبریز قرار گرفت.

همچنین شبستری سرپرست استانداری آذربایجان شرقی و دیگر مسئولان استانی از لاریجانی استقبال و با وی دیدار کردند.

کد مطلب 4091708

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