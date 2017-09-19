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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

جلسه داوری نشان ملی صنایع‌دستی در خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود

جلسه داوری نشان ملی صنایع‌دستی در خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی گفت: جلسه داوری نشان ملی صنایع‌دستی این استان فردا چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶ برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی، حسین عباس‌زاده، معاون صنایع‌دستی این استان، امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ افزود: «در این جلسه که با حضور کارشناسان استانی و کشوری برگزار می‌شود، بیش ار ۹۰ اثر رسیده به دبیرخانه ارزیابی و داوری خواهد شد و ۱۵ اثر به مرحله کشوری و دریافت نشان اعتماد معرفی می‌شود.»

عباس‌زاده اضافه کرد: «از سال گذشته هنرمندان و صنعتگران خراسان‌جنوبی آثار منتخب خود را در زمینه‌های نساجی سنتی، حوله‌بافی یا توبافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، پخل‌بافی، صنایع‌چوب و فلز وغیره به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.»

کد مطلب 4091848

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