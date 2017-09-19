به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی، حسین عباس‌زاده، معاون صنایع‌دستی این استان، امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ افزود: «در این جلسه که با حضور کارشناسان استانی و کشوری برگزار می‌شود، بیش ار ۹۰ اثر رسیده به دبیرخانه ارزیابی و داوری خواهد شد و ۱۵ اثر به مرحله کشوری و دریافت نشان اعتماد معرفی می‌شود.»

عباس‌زاده اضافه کرد: «از سال گذشته هنرمندان و صنعتگران خراسان‌جنوبی آثار منتخب خود را در زمینه‌های نساجی سنتی، حوله‌بافی یا توبافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، پخل‌بافی، صنایع‌چوب و فلز وغیره به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.»