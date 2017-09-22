  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۴:۵۱

جان بولتون: «برجام» کلاهبرداری از آمریکا است!

جان بولتون: «برجام» کلاهبرداری از آمریکا است!

سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل مدعی است ایران دنبال تسلیحات اتمی است و با برجام سر آمریکا را کلاه می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل که از مشوقین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته ای ایران است، ساعاتی پیش در ۲ پیام توئیتری، بار دیگر از «برجام» انتقاد کرد.

وی در نخستین پیام خود مدعی شد: توافق هسته ای ایران به منزله یک کلاهبرداری است و اگر آمریکا خود را از آن برهاند، واقعیت جدیدی رقم خواهد خورد.  

بولتون در توئیت دیگری مدعی شد: ضروری است به خاطر بسپاریم ایران می تواند فردا هر فناوری تسلیحات اتمی که کره شمالی امروز به آن دست می یابد را خریداری کند!

کد مطلب 4094085
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها