جان بولتون: «برجام» کلاهبرداری از آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل که از مشوقین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته ای ایران است، ساعاتی پیش در ۲ پیام توئیتری، بار دیگر از «برجام» انتقاد کرد.

وی در نخستین پیام خود مدعی شد: توافق هسته ای ایران به منزله یک کلاهبرداری است و اگر آمریکا خود را از آن برهاند، واقعیت جدیدی رقم خواهد خورد.

بولتون در توئیت دیگری مدعی شد: ضروری است به خاطر بسپاریم ایران می تواند فردا هر فناوری تسلیحات اتمی که کره شمالی امروز به آن دست می یابد را خریداری کند!