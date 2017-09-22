به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، محمدهادی نیکبخت بیان کرد: سه سال است که در حوزه طراحی پوشاک کودکان و با رویکرد اسلامی ایرانی و همچنین با محتوای قصص قرآنی و سبک زندگی آثاری را طراحی و وارد بازار کرده ایم.

او گفت: در پرتو طراحی لباس عاشورایی و ویژه مناسبت‌های مذهبی، نمایش آموزه‌های دینی در پوشاک کودکان یک ضرورت است.

نیکبخت با اشاره به لزوم ترویج بسیاری از نکات اخلاقی و تاریخی همچون کتابخوانی، دفاع مقدس و سبک زندگی در لباس این گروه سنی اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۶۰ اثر با این مضامین به بنیاد ملی مد و لباس ارائه کرده ایم و نشان شیما را نیز اخذ کرده‌ایم که همگی مورد توجه کودکان و والدین آنها قرار گرفته است.

به گفته این طراح و تولیدکننده لباس در این دوره از نمایشگاه ۱۷ اثر داریم که ۱۱ اثر با هنر تصویرسازی همراه شده و به نوعی روایت داستانی را دنبال می کند و تلاش کرده یم با توجه به گروه سنی مخاطب زیبایی عاشورا را جلوه گر کنیم.

نیکبخت گفت: در دوه قبل هم اثر چفیه و پلاک کار ویژه ای بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در تیراژ بالا به چاپ رسید، به هر روی تمام اتفاقاتی که بتوان یک لباس مطلوب را طراحی و تولید کرد در کشور ما وجود دارد و باید خروجی این نمایشگاه را در فضاهای مختلف ببینیم.

دومین نمایشگاه لباس عاشورایی از ۲۵ شهریور تا اول مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در طبقه دوم تالار وحدت میزبان علاقه‌مندان است.