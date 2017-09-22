مستند «مادام» به بخش مسابقه جشنواره آمریکا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم گریت لیکس از ۲۱ تا ۳۰ سپتامبر امسال در پنسیلوانیای آمریکا و با حضور فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.

این دومین تجربه حضور فیلم «مادام» در جشنواره‌ای بین‌المللی است و پیش از این فیلم «مادام» کاندیدای دریافت بهترین جایزه از جشنواره سینه‌فست لس‌آنجلس شده بود.

فیلم مستند «مادام» نخستین فیلم مستند بلند نرگس خرقانی است. این فیلمساز پیش از این با دو فیلم کوتاه سه دقیقه‌ای «فیلمنامه» و «عکس خواهرم» در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی حضوری موفق داشت.

در حالی که اسامی نامزدها ۲۱ سپتامبر اعلام شد اسامی برندگان ۳۰ سپتامبر در آخرین روز جشنواره اعلام می‌شود.

این جشنواره در شهر «اِری» پنسیلوانیا برگزار میشود و امسال شانزدهمین دوره خود را تجربه می‌کند. این جشنواره فیلم‌هایی از هر ژانر را در بخش‌های کوتاه و بلند، مستند، تجربی، مذهبی وانیمیشن به نمایش درمی‌آورد و در هر بخش به بهترین‌ها جوایزی اهدا می‌کند. در عین حال این جشنواره یک جایزه منتخب مخاطبان نیز اهدا می‌کند.

فیلم مستند «مادام» به بررسی زندگی و خاطرات ماریا بایدان از آخرین بازماندگان لهستانی در ایران می‌پردازد که نزدیک به ۷۵ سال پیش وارد ایران شدند.

این فیلم مستند در شهرهای مختلف از جمله تهران، ری، اصفهان و انزلی تصویربرداری شده است و سایر عوامل این فیلم عبارتند از: دلاور دوستانیان، تصویربردار- بابک قائم، تدوینگر- بهروز عابدینی، صداگذار، نگار نیک نفس، عکاس و دستیار کارگردان- حسن شرف الدین، مترجم- نرگس خرقانی، تهیه کننده و پژوهشگر.