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۱ مهر ۱۳۹۶، ۱:۱۸

ظریف با وزیران خارجه شیلی، برزیل و مونته نگرو دیدار کرد

ظریف با وزیران خارجه شیلی، برزیل و مونته نگرو دیدار کرد

وزیران امور خارجه شیلی ، برزیل و مونته نگرو با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، هرالدو مونیز وزیر امور خارجه شیلی با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.

راههای گسترش روابط دوجانبه، افزایش تبادل هیات ها، برجام و مسائل منطقه ای محورهای اصلی رایزنی های هرالدو مونیز وزیر امور خارجه شیلی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود.

همچنین ظریف با همتای خود از مونته نگرو دیدار کرد.

تبادلات مردمی و سفر گردشگران به دو کشور، همکاری اقتصادی و تجاری بویژه بخش های خصوصی دو کشور، همکاری های بانکی، برجام و موضوعات منطقه ای از محورهای گفتگو و تبادل نظر وزرای خارجه ایران و مونته نگرو بود.

وزرای امور خارجه ایران و گینه پاپوآ نیز دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه طرفین از جمله وضعیت ایرانیان مهاجر به قاره اقیانوسیه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزرای خارجه ایران و برزیل در دیدار خود در نیویورک راههای گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را بررسی کردند.‌ برجام و مسائل منطقه ای از دیگر موضوعات مورد گفتگوی دو مقام بود .

این دیدارها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

کد مطلب 4094766

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