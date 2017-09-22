ظریف با وزیران خارجه شیلی، برزیل و مونته نگرو دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، هرالدو مونیز وزیر امور خارجه شیلی با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.

راههای گسترش روابط دوجانبه، افزایش تبادل هیات ها، برجام و مسائل منطقه ای محورهای اصلی رایزنی های هرالدو مونیز وزیر امور خارجه شیلی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود.



همچنین ظریف با همتای خود از مونته نگرو دیدار کرد.



تبادلات مردمی و سفر گردشگران به دو کشور، همکاری اقتصادی و تجاری بویژه بخش های خصوصی دو کشور، همکاری های بانکی، برجام و موضوعات منطقه ای از محورهای گفتگو و تبادل نظر وزرای خارجه ایران و مونته نگرو بود.

وزرای امور خارجه ایران و گینه پاپوآ نیز دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه طرفین از جمله وضعیت ایرانیان مهاجر به قاره اقیانوسیه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزرای خارجه ایران و برزیل در دیدار خود در نیویورک راههای گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را بررسی کردند.‌ برجام و مسائل منطقه ای از دیگر موضوعات مورد گفتگوی دو مقام بود .



این دیدارها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.