ثبات قیمت گوشت گوسفندی در ایام محرم/مشکلی در عرضه نداریم

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشت در ایام ماه محرم، اظهارداشت: قیمت گوشت گوسفندی ثابت بوده و افزایشی نداشته است.

وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به مناسبت ماه محرم برای هیات ها، تکایا و حسینیه ها سهمیه تخصیص داده است، افزود: نمی توانیم انتظار داشته باشیم در این ایام قیمت گوشت کاهش پیدا کند اما عرضه به اندازه کافی است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

ملکی درباره اینکه آیا واردات گوشت به مناسبت ایام محرم افزایش داشته است؟، گفت: میزان واردات افزایش خاصی نداشته و گوشت به میزانی که نیاز هست وارد می شود.

وی قیمت هرکیلوگرم گوشت گرم گوسفندی وارداتی را ۳۳ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: علاوه بر این گوشت گوساله منجمد برزیلی نیز در این ایام عرضه می شود.