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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۴

تیم فوتبال ۷ نفره ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم فوتبال ۷ نفره ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم ملی فوتبال ۷ نفره ایران با شکست برابر اوکراین و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات فوتبال ۷ نفره قهرمانی جهان میان دو تیم ایران و اوکراین برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال ۷ نفره کشورمان با دریافت تنها یک گل مقابل حریف خود، متحمل شکست شد.

ملی پوشان فوتبال ۷ نفره با متحمل شدن این شکست  در رده دوم مسابقات قهرمانی جهان ایستادند. آنها در حالی در این دیدار شکست خوردند که در مرحله گروهی مسابقات در مصاف با روسیه نیز متحمل شکست شده بودند اما دیدار برابر آرژانتین و پرتغال را با برتری خود تمام کردند.

در مرحله دوم نیز تیم فوتبال ۷ نفره ایران موفق به شکست برزیل شد سپس در مرحله نیمه نهایی با غلبه بر انگلستان راهی فینال شد.

کد مطلب 4096005
زینب حاجی حسینی

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