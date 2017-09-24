تبلیغ و معرفی کالای ایرانی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، عصر شنبه اول مهرماه با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، شهباز حسن پوربیگلری رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا یوسفی‌فر مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس و جمعی از طراحان و تولیدکنندگان این عرصه در تالار رودکی برگزار و از پیرغلامان و طراحان و تولیدکنندگان عرصه طراحی و تولید لباس عاشورایی تجلیل شد.

در این مراسم شهباز حسن‌پور بیگلری، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طی ۴ سال اخیر ۵۰ درصد قاچاق کاهش یافته اظهار کرد: راه‌های ورودی قاچاق زیاداست و در این زمینه نیز خلأ قانونی وجود دارد و باید دستورالعمل‌های زائد برداشته شود. اخیراً ۲۰۰ کیلومتر از مرز سیستان به سپاه واگذار شده است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها امنیت در ارتباط با ورود پوشاک قاچاق نیز برقرار شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه گستردگی مرزهای کشور به حدی است که نمی‌توان گفت به‌سرعت مشکل قاچاق حل می‌شود بیان کرد: در طول سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف در بحث تجارت همه ناکارآمد بوده‌اند و باید این بخش به مردم سپرده شود و مصرف کالای ایرانی نیز فرهنگ‌سازی شود.

حسن پور بیگلری به تعطیل شدن ۲۰۰ هزار واحد صنفی طی چهار سال اخیر اشاره کرد و افزود: باید کالاهای تولیدشده ما قابل رقابت در کیفیت و سرعت تحویل با کالاهای خارجی باشد. البته در این بین قوانین مزاحمی داریم که البته نسبت به گذشته، گام‌های اساسی را برای اصلاح آن برداشته‌ایم. باید تبلیغ کالای ایرانی به‌عنوان یک اقدام ارزشمند، به یک فرهنگ تبدیل شود و گام‌های اساسی نیز در این زمینه برداشته‌ایم.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که وزارت امور خارجه یک معاونت اقتصادی نیز داشته باشد. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم رایزن‌های اقتصادی در کشورهای دیگر، در این سال‌ها فقط کارمندان دولتی بوده‌اند که راه سفارت، خانه و مدرسه فرزندانشان را می‌شناختند و امیدواریم چنین اقداماتی به رفع مشکلات صنعت پوشاک کشور و موضوع واردات و صادرات قانونی کمک کند.

لباس یک نماد فرهنگی است

حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: کارگروه یک نهاد فرابخشی است و با توجه به آنچه قانون‌گذار مکلف کرده است طی سال‌های اخیر مشکلات دسته‌بندی شده و هر چه به پیش می‌رویم افق‌ها روشن‌تر می‌شود و اکنون استانی نیست که وقتی به آن می‌رویم شاهد کارهای جدید نباشیم.

قبادی با تأکید بر اینکه لباس یک نماد فرهنگی است و جنبه‌های اقتصادی نیز بر آن مترتب است اظهار داشت: یکی از شکل‌های بروز و ظهور فرهنگ هر کشوری لباس آن کشور است و کشوری که داعیه‌دار فرهنگ مقاومت است باید بتواند نیاز خود را در کشور تأمین کند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، لباس را در ذیل صنایع فرهنگی کشور بر شمرد و تصریح کرد: نمونه بارز این مسئله لباس عاشورایی است و اگر یک فرد خارجی طی این ایام وارد کشور ما شود، متوجه فرق ما با سایر کشورها می‌شود و این یعنی لباس توانسته پرچم بلند فرهنگ عاشورایی را بلند کند.

قبادی با انتقاد از اینکه در مراکز علمی و دانشگاهی به مسئله پوشش و مبانی و مباحث مرتبط به لباس اسلامی کمترین توجه را می‌شود، تأکید کرد: امروز ما حتی در مراکز علمی نیز شاهد این هستیم که به لباس عاشورایی کمترین توجه می‌شود و وقتی مقالات علمی را جمع‌آوری می‌کنیم، متوجه می‌شویم دست ما در این حوزه خالی است. آیا برازنده جامعه ماست که لباس را بدون استدلال، تحقیق و پژوهش بر تن کنیم؟ در دستورات دینی ما آمده است که آموزه‌های دینی را چشم‌بسته نپذیریم و به دلایل استدلالی و مبانی عقلی و مفهومی هر مسئله توجه کنیم اما متأسفانه لباس را بدون توجه به مبانی فکری و بدون تحقیق و پژوهش در این حوزه تولید و مصرف می‌کنیم.

او ادامه داد: مردم را از مزیت به‌کارگیری محصول ایرانی مطلع کنیم و این موضوع به چرایی استفاده از لباس مشکی در مراسم محرم و صفر هم کمک می‌کند، حتی در برش لباس‌های عاشورایی از طرح درخت نخل که وظیفه حمل اجساد را در صحرای کربلا داشته، استفاده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که کار و تلاش ما اهمیت دارد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در پایان گفت: امید است در دوره‌های بعدی نمایشگاه لباس عاشورایی شاهد حضور پررنگ‌تر طراحان لباس باشیم و باید فلسفه استفاده از لباس سیاه در محرم، برش‌ها و نمادهایی لباس عاشورایی از چنین دریچه‌ای برای جوانان تبیین شود.

در مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران طی سخنانی کوتاه با انتقاد از وضعیت حمایتی مسئولان از اصناف کشور بیان کرد: آیا طی این سال‌ها و با وجود مشکلات بسیار به درد و مشکلات تولید رسیدگی می‌شود.

او افزود: چرا باید در کشور همسایه ما تولیدکننده وام ۳ درصدی بگیرد و محصولش بیمه باشد اما ما برای دریافت وام تولید دچار مشکل باشیم. آیا مسئولان معافیت مالیاتی تولیدکنندگان را محقق کرده‌اند؟ ما در بخش مالیات دغدغه داریم اما با وجود همه این مشکلات تلاش می‌کنیم که اتفاقات خوبی رقم خورد.

تولیدکنندگان هیچ زمان طلایی‌ برای فروش محصولات خود ندارند

حمیدرضا یوسفی‌فر، مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز در این مراسم به نکات مهمی درباره مشکلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان مد و لباس اسلامی و ایرانی اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ما با وجود مشکلات بسیاری همچون موضوع قاچاق پارچه و لباس در طول سال چه برنامه‌ای می‌تواند برای تولید خود داشته باشد؟ ما بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز داریم که بازاری دو میلیارد تومانی روپوش مدارس این دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

یوسفی‌فر تأکید کرد: انتظار داریم همان‌طور که همه نهادها در اولین روز مدارس موظف می‌شوند که با هم همکاری کنند، در حوزه پوشاک نیز این همکاری به وجود آید. برای مثال، راهنمایی و رانندگی، همه رانندگان را در اولین روز مدارس موظف می‌کند تا رعایت قوانین را به دانش‌آموزان یاد دهند اما ما از همان روز اول شاهد این هستیم که با عرضه شدن پوشاک نامرغوب به خانواده‌ها، تقلب به بچه‌ها آموزش داده می‌شود.

او افزود: در سال ۲۰ میلیون لباس برای محرم نیاز داریم و چینی‌ها این نیاز را فهمیده‌اند. بازار لباس محرم ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما چون محصولات از چین وارد می‌شود تولیدکننده ما از این بازار هم بهره‌ای نمی‌برد. در بازار عید هم نمایشگاه بهاره را در اختیار دلالان قرار می‌دهیم و تولیدکنندگان بی‌نصیب می‌مانند. همین مسائل موجب شده درآمدهای طلایی در طول سال از دست تولیدکننده خارج شود و آن‌وقت ما انتظار داریم تولیدکننده ما سرپا بماند.

مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به اینکه مداخله‌های غیرمسئولانه در تولید موجب شده است بخش تولید ما نتواند برنامه‌ریزی کند تصریح کرد: در بخش پوشاک، توان صد درصد اشتغال‌زایی داریم. تولیدکنندگان هیچ زمان طلایی‌ای را برای فروش محصولات خود به دست نمی‌آورند. مشکلات زیادی در حوزه تولید داریم البته برای ترویج استفاده از محصولات ایرانی تلاش‌های زیادی انجام شده و اصناف به نوبه خود به خواست مقام معظم رهبری در حوزه تولید ملی لبیک گفته‌اند.