«آنها ۸ نفر بودند» به پخش رسید/ روایتی متفاوت از سرلشگر هوشیار

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند دو قسمتی «آنها ۸ نفر بودند» به کارگردانی پویان افشین نژاد در روزهای ٣ و ٤ مهر ماه ٩٦ ساعت ١١ صبح از شبکه ٢ سیما روی آنتن می رود.

این مستند به خدمات و فعالیت های سرلشگر بهرام هوشیار یکی از فرماندهان و طراحان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق می پردازد و در ۲ قسمت ۳۰ دقیقه ای تولید شده است.

در برخی بخش های این اثر از لوکیشن های واقعی چون پست فرماندهی استفاده شده اما اساس کار بر مصاحبه و استفاده از تصاویر آرشیوی مرتبط است.

نوع روایت مستند «آنها ۸ نفر بودند» از ورود سرلشگر بهرام هوشیار به نیروی هوایی مربوط به اواخر دهه ۳۰ تا اوایل دهه ۵۰ آغاز می شود و در بخش دوم از دهه ۵۰ با ورود هواپیمای فانتوم به ایران ادامه پیدا کرده و تا وقوع انقلاب و در آخر هم تا وفات ایشان ادامه دارد.