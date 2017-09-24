آمار ویژه دیبالا در یووه/ رکوردشکنی در تورین

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بتوان پائولو دیبالا را آمادهترین بازیکن این روزهای دنیای فوتبال نامید. ستاره تیم فوتبال یوونتوس در ۶ بازی اول تیمش در لیگ ایتالیا ۱۰ گل زده و به لطف درخشش او بیانکونری شروعی انفجاری در لیگ داشته است.
بعد از فصل ۹۵-۱۹۹۴ او اولین بازیکن است که توانسته در لیگ ایتالیا در ۶ بازی اول این تعداد گل را بزند. در حال حاضر هم بین ۵ لیگ معتبر اروپایی تنها فالکائو از موناکو در ۷ بازی اول تیمش ۱۱ گل زده و شرایطی بهتر از دیبالا دارد. تعداد گلهای زده لیونل مسی ۹ و پیره امریک اوبامیانگ هم ۸ گل است.
شاید این خبر بیش از همه برای بارسلونا دردآور باشد. این تیم در بازار نقل و انتقالات تابستانی سردرگم بود و بعد از این که در خرید کوتینیو و دی ماریا ناکام بود، در مطبوعات اعلام شد که باشگاه یوونتوس دو بار از طریق ایمیل آمادگی برای مذاکره درباره فروش دیبالا را مطرح کرده، اما هر دو بار با بیتوجهی بارساییها مواجه شده است.
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