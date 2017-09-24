آمار ویژه دیبالا در یووه/ رکوردشکنی در تورین

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بتوان پائولو دیبالا را آماده‌ترین بازیکن این روزهای دنیای فوتبال نامید. ستاره تیم فوتبال یوونتوس در ۶ بازی اول تیمش در لیگ ایتالیا ۱۰ گل زده و به لطف درخشش او بیانکونری شروعی انفجاری در لیگ داشته است.

بعد از فصل ۹۵-۱۹۹۴ او اولین بازیکن است که توانسته در لیگ ایتالیا در ۶ بازی اول این تعداد گل را بزند. در حال حاضر هم بین ۵ لیگ معتبر اروپایی تنها فالکائو از موناکو در ۷ بازی اول تیمش ۱۱ گل زده و شرایطی بهتر از دیبالا دارد. تعداد گل‌های زده لیونل مسی ۹ و پیره امریک اوبامیانگ هم ۸ گل است.

شاید این خبر بیش از همه برای بارسلونا دردآور باشد. این تیم در بازار نقل و انتقالات تابستانی سردرگم بود و بعد از این که در خرید کوتینیو و دی ماریا ناکام بود، در مطبوعات اعلام شد که باشگاه یوونتوس دو بار از طریق ایمیل آمادگی‌ برای مذاکره درباره فروش دیبالا را مطرح کرده، اما هر دو بار با بی‌‎توجهی بارسایی‌ها مواجه شده است.