منصوریان پاسخ تماسم را نداد/ حکمی برایم صادر نشده است

محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در تمرین استقلال و اینکه گفته می شود قرار است او سرمربی استقلال در بازی با سپیدرود رشت باشد، گفت: چنین چیزی نیست و من از این موضوع بی خبرم. شب گذشته با من تماس گرفتند و خواستند تا صبح امروز در تمرین حضور پیدا کنم و در کنار میک مک درموت تیم را تمرین دهم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی چنین پیشنهادی به من شد، صبح امروز به منصوریان زنگ زدم تا از او رخصت بگیرم اما او پاسخم را نداد تا بتوانم با او در این خصوص صحبت کنم.

سرمربی امید استقلال در ادامه افزود: با توجه به اینکه مک درموت نمی تواند در دیدار برابر سپیدرود رشت روی نیمکت بنشیند این وظیفه قرار است به من سپرده شود، اما با توجه به اینکه حکمی برایم صادر نشده هنوز نمی دانم با تیم به رشت می روم یا خیر!

نوازی در پاسخ به این سوال که آیا مک درموت با شما در این مورد صحبتی داشته است یا خیر؟ گفت: هیچ صحبتی با مک درموت نداشتم تنها وقتی به تمرین آمدم با من خوش و بش کرد و از من خواست در کنار همدیگر کار آماده سازی را انجام دهیم.

وی درباره اینکه آیا با مدیرعامل باشگاه در این مورد مذاکره کرده است؟ تصریح کرد: نه صحبت کرده ام و نه افتخاری را دیده ام و نمی دانم تا پایان وقت امروز چه اتفاقی خواهد افتاد.

سرمربی امید استقلال در پایان خاطرنشان کرد: تنها هدفم کمک به استقلال است تا این تیم بتواند با پیوستن یک مربی باتجربه به شرایط خوب بازگردد.