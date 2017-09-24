بررسی پیشینه آموزش زبان فارسی در ایران طی یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات مدرسه کتاب «پیشینه آموزش زبان فارسی در ایران» را به قلم فریدون اکبری شلدره منتشر کرد.
شلدره که عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است؛ در این کتاب فشردهای از آموزههای پایای علمی در قلمروز زبان فارسی از سدههای نخست دوره اسلامی تا کنون را که در نظام تعلیم و تربیت مکتبخانهای، خانقاهی، حجره، مدرسه نوین و دارالفنون را مورد بررسی قرار داده است
محتوای اصلی این کتاب بر پاه زبان آموزی و آموزش زبان فارسی تدوین شده است و سعی شده تا این متن بتواند رویکردها و ورشهای آموزش زبان فارسی را با خود منتقل و معرفی کند.
مولف کتاب خود را با بیان کلیاتی درباره زبان و فرهنگ آغاز و در ادامه مبانی علمی و نظریههای رشد زبانی را مرود توجه قرار داده است. کتاب در ادامه به سراغ نگرش تاریخی به سیر تعلیم و تربیت و آموزش در زبان فارسی رفته و با مراحعه به منابع و متون مختلف، بر تاثیرگذاری ایرانیان بر گسترش علوم و ساخت مکانهای کسب علم همچون مکتب خانه، مدرسه، خانقاه، دویره، نظامیه، دارالفنون و...تاکید و توجه داشته است
در فصل چهارم از این اثر موضوع کتابهای درسی مورد بررسی و توجه قرار گرفته و معیارهای تولید و سازماندهی، ساختار و محتوا و تالیف و آموزش مورد بررسی و نقد قرار گرفته است وبر همین مبنا چکیدهای از نمای کلی کتابهای فارسی دوره ابتدایی ارائه شده، مهندسی ساختمان زبان آموزی در آن مورد توجه قرار گرفته و روش آموزشی سازهنگر و پیکر نگر درباره آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب در فصل پایانی نیز به بررسی نتایج مطالعات و پژوهشهای خود پرداخته است.
انتشارات مدرسه این کتاب را در ۳۸۰ صفحه با قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر کرده است.
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