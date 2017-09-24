اعضای شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم محمد سلگی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد فرهنگی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادر شده آقایان محمود صلاحی، علیرضا مختارپور، سعید علی‌پور، محمود آموزگار، حسین میرزایی، محمد مهدی احمدی، محمدرضا فراهانی، فریدون عموزاده خلیلی، علیرضا حاجیان‌زاده، مهدی اسماعیلی‌راد، مجید غلامی‌جلیسه، فریبرز خسروی، علی اصغر سیدآبادی، همایون امیرزاده، نیکنام حسین‌پور، سیاوش پیریایی، داریوش رضوانی، عیسی علیزاده و خانم اشرف بروجردی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

در حکم صادر شده برای اعضای شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بر تلاش همگانی برای ترویج کتابخوانی و نیز همراهی همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، و تشکل‌های صنفی تاکید شده است.

یادآوری می شود، هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، هر سال آبان ماه همزمان با روز کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.