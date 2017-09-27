فاینانس هندی هم آمد/رشد ۱۰۰درصدی صادرات نفت ایران به دهلی

سوراب کومار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای خط اعتباری از محل فروش نفت ایران به هند گفت: در حال حاضر، ۲ خط اعتباری توسط هند در پروژه‌های ایران عملیاتی شده که یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیون دلاری در پروژه احداث خط آهن هند به ایران وجود دارد و خط اعتباری دیگر نیز شامل پروژه ۱۵۰ میلیون دلاری بندر چابهار است که در مجموع ۵۵۰ میلیون دلار را دربرمی‌گیرد.

سفیر هند در ایران افزود: البته همچنان امیدوار هستیم که تامین مالی (فاینانس) پروژه خط آهن چابهار- زاهدان را انجام دهیم؛ البته دهلی در حال حاضر، بر روی اجرای چندین پروژه خاص در ایران تمرکز کرده که از جمله آن، پروژه ریلی بندر چابهار و همچنین خط آهن چابهار - زاهدان است.

وی در خصوص افزایش صادرات نفت ایران به هند نیز گفت: البته پاسخ به این سوال را به دلیل نوسان نرخ ارز، نمی‌توان با احتساب دلار داد؛ اما در سال گذشته میلادی ۲۷ میلیون متریک نفت از ایران خریداری کردیم که این رقم برای سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳ میلیون متریک ثبت شده است؛ بنابراین صادرات نفت ایران به هند در سال گذشته میلادی، تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد که بخشی از آن به دلیل برجام و بخش دیگری از آن به استراتژی ذخیره نفت هند برمی گردد.

کومار خاطرنشان کرد: البته یکسری ملاحظات تجاری هم در افزایش واردات نفت ایران دیده می شود؛ برای مثال شرکت های هندی زیادی در جهان وجود دارند که ممکن است ترجیح آنها، خرید نفت از ایران باشد.

سفیر هند همچنین گفت: میزان صادرات نفت ایران به هند در سه ماه نخست سال مالی این کشور یعنی بین ماه آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی، تقریبا ۵.۵ میلیون متریک است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش دارد.

وی در پایان گفت: عوامل زیادی در نوسان صادرات نفت ایران به هند وجود دارد که از جمله آن می توان به فشار بازار و ملاحظات اقتصادی اشاره کرد.