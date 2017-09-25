به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در مرداد ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد. بر این اساس، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک در مرداد ماه سال جاری، برابر ۱۳۲۷۹۹ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در تیر ماه (۱۳۱۷۱۳ ریال) ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک از ۵۶۵۴۸ ریال در تیر ماه به ۵۶۱۹۳ ریال درمرداد ماه کاهش یافته است...

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ۳۹۵۲۶۹ ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل (۳۸۴۵۶۷ریال) ۲.۸ درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (مرداد ۳۶۷۱۲۲ ریال و تیر ۳۵۹۶۵۴ ریال) برابر ۲.۱ درصد بوده است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ۶.۹ درصدی مواجه بوده است (مرداد ماه ۸۰۸۷۷ ریال و تیر ۷۵۶۵۵ ریال) .

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ۲۶۹۱۶ ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ۳۷۰۶۹ ریال، یک بسته ۵۰۰ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ۵۷۵۹۱ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته اند. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در مرداد ماه برابر ۶۵۰۹۳ ریال است که نسبت به ماه قبل (۵۳۱۰۸ ریال) با افزایش ۲۲.۶ درصد مواجه بوده است.

گروه روغن ها و چربی ها

متوسط قیمت یک بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ۲۹۲۸۰ریال می باشد که نسبت به تیر ماه رشد ۱.۴۸ درصد داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته ۹۰۰ گرمی روغن مایع ۵۳۳۲۸ ریال می باشد که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در مرداد ماه ۴۲۴۰۴ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۴۵۲۵۸ ریال) با کاهش ۶.۳ درصدی مواجه بوده است. متوسط قیمت یک کیلو سیب درختی زرد در مرداد ماه ۴۲۱۱۷ ریال که نسبت به ماه قبل (۵۲۳۴۳ ریال) کاهش ۱۹.۵ درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در مرداد ماه ۵۱۶۵۲ ریال است که نسبت به ماه قبل (۵۵۱۱۸ ریال) با کاهش مواجه بوده است.

گروه سبزیجات

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار ۱۹۵۲۶ ریال، یک کیلوگرم گوجه فرنگی ۱۹۱۵۹ ریال، یک کیلوگرم سیب زمینی ۱۸۳۷۴ ریال و یک کیلوگرم پیاز۳۳۳۵۶ ریال بوده که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در مرداد ماه ۴۰۳۲۱ ریال است که نسبت به ماه قبل (۴۰۶۷۹ ریال) با ۰.۹ درصد کاهش روبرو بوده است. متوسط قیمت یک بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی در مرداد ماه ۲۰۳۹۵۴ ریال است که نسبت به ماه قبل (۲۰۲۲۶۶ ریال) افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر

متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی درماه مرداد ۵۱۲۳۳ ریال است که نسبت به ماه قبل(۵۱۲۱۴ ریال) تغییر محسوسی نداشته است.