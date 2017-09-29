قم رنگ ماتم گرفت/ همه جای شهر عزادار حسین(ع) است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: همزمان با آغاز محرم شهر مقدس قم که به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی مطرح است سیاه پوش شهادت اباعبدالله الحسین(ع) است، مساجد، تکایا و خیابانهای این شهر رنگ عزا و ماتم به خود گرفته و در جای جای این شهر پرچمهای عزاداری بر افراشته میشود؛ یک روز قبل از از ماه محرم پرچم گنبد حرم حضرت معصومه(س) هم به نشانه عزا با پرچم سیاه رنگ تعویض شد.
از آنجایی که در قم به دلیل وجود حوزههای علمیه و مراجع عظام تقلید از ملیتهای مختلفی برای آموختن علوم اسلامی در این شهر حضور دارند در ایام محرم و صفر، قم شاهد عزاداری ملیتهای مختلف است که هر کدام بنا بر آداب و رسوم خود مراسم عزاداری را برپا میکنند؛ از جمله میتوان به عزاداری عربها، پاکستانیها، هندیها و افغانستانیهای مقیم قم اشاره کرد.
طبق سنتی که همواره و هرساله در روزهای عزاداری در این شهر جاری است کلیه دستههای عزاداری و سینه زنی از هر مبدأ که باشند مقصدشان به سمت حرم حضرت معصومه(س) است که طبق روال همین سنت دستههای عزاداری هنگام عبور از صحن حرم حضرت معصومه(س) مقابل ایوان آینه توقف کرده و بعد از چند دقیقه عزاداری مسیرهای تعیین شده برای خروج از حرم را طی میکنند.
البته در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هر ساله دستههای عزاداری از صبح زود از مبدأ خود حرکت میکنند و صحن آینه برای عبور و مرور بهتر دستههای عزاداری و زائران نرده کشی میشود و مسیرهای عبور و مرور دستههای عزاداری هم کاملا مشخص شده و در این دو روز حرم حال و هوای بسیار حزن انگیزی دارد و خیل زائران فراوانی هم برای مشاهده این عزاداریها به قم سفر میکنند.
اقشار مختلف مردم قم در بیوت مراجع تقلید حضور یافته و مراسم عزاداری را برپا میکنند
از سویی دیگر قم جزو مناطقی است که مأوای امامزادگان بسیار زیادی بوده که برخی از رقم بیش از ۴۴۰ امامزاده در این استان سخن گفتهاند و حرم این امامزادگان هم در ایام محرم شاهد برگزاری عزاداری است.
البته در این بین چهل اختران، امامزاده شاه سیدعلی، امامزاده شاه ابراهیم، امامزاده علی ابن جعفر و امامزاده سید معصوم(ع) جزو امامزادگان شاخصی هستند که مراسم عزاداری در آنها به شکل گسترده و با حضور خیل جمعیت برگزار میشود.
عزاداری در دفاتر مراجع تقلید
بیوت مراجع عظام تقلید هم مکانی دیگر برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر قم است که مردم قم از اقشار مختلف در شبهای محرم و در روزهای عزاداری در بیوت حضور یافته و در کنار مراجع تقلید مراسم عزاداری را برپا میکنند.
مسجد مقدس جمکران هم از حال و هوای خاصی در محرم و صفر برخوردار است و پرچم این مسجد هم همزمان با آغاز ماه محرم به رنگ سیاه میشود و مراسم عزاداری در شبهای این مسجد هم هوارادان بسیاری دارد و البته این مسجد هم جزو مکانهایی است که در کنار عزاداری مراسم سخنرانی را برگزار میکند که همیشه و عمدتا از سخنران برجسته و مداحان مطرح در مراسم عزاداری این مسجد حضور دارند.
آتش زدن خیمهها در عصر عاشورا از دیگر برنامههایی است که امروزه تقریبا به یک سنت بدل شده است
سالنها و برخی از مراکزی هم که گنجایش حضور جمعیت فراوانی را داشته باشد در سالهای اخیر محلی برای برگزاری عزاداریها شده و به عنوان مثال هیئت رزمندگان اسلام که از هیئتهای معروف و بزرگ کشور است هر ساله و با مداحی مهدی میرداماد مراسم عزاداری را در گلزار شهدای قم برگزار میکند که این مراسم هم با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم برگزار میشود.
هیئت خادم الرضا(ع) هم از جمله هیئتهای معروف است که هر ساله مراسم عزاداری خود را در سالن شهید حیدریان قم برگزار میکند و این مراسم هم جزو عزداریهایی است که با استقبال خوب مردم مواجه میشود.
عزاداریها در شهر قم که با آغازین روزهای محرم شروع میشود در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به اوج خود میرسد و در این ایام بسیاری از خیابانهای منتهی به حرم حضرت معصومه(س) مانند خیابان ارم، خیابان چهارمردان و صفاییه به دلیل ازدحام جمعیت و برای عبور و مرور بهتر دستههای عزاداری و مردم بسته میشود.
برنامههای عاشورا
آتش زدن خیمهها در عصر عاشورا از دیگر برنامههایی است که امروزه تقریبا به یک سنت بدل شده و هر ساله هیئت کربلاییهای مقیم قم در خیابان چهارمردان خیمهها را به آتش میکشند و البته از روز قبل و در برخی از محلههای شهر قم در قالب تعزیه مراسم جنگ روز عاشورا هم به نمایش گذاشته میشود.
در بین این عزاداریها پخت نذزی و پخش آن بین مردم و ایستگاههای صلواتی را هم که در سطح شهر مسقر میشوند نباید نادیده گرفت، به طوری که در جای جای این شهر پر از ایستگاههای صلواتی است که از پخش شربت تا قیمه و خورشت نذری را میتوان در آن مشاهده کرد.
در روزهای تاسوعا و عاشورا هم بسیاری از خانهها در قم پخت نذری را دارند و در کمتر محله یا نقطهای از شهر را میتوان دید که در آن خانهای در حال پخش نذری و یا غذا دادن به هیئت نباشد.
در هر حال قم جزو شهرهایی است که مراسم عزاداری امام حسین(ع) در آن شور و نوای خاصی دارد و هرساله اقشار و گروههای مختلفی در این مراسم حضور دارند.
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