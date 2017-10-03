دردسرهای اهالی یک ساختمان با ساکنِ واحد ۶

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «ساکن واحد ۶» درباره ساختمانی است که اعضای آن جلسه گذاشته اند تا با مشارکت یکدیگر برای آسانسور ساختمان هزینه کنند. مدیر ساختمان با یکی از اعضای ساختمان صحبت می کند و مبلغ او را می گوید اما او مخالفت می کند و در ادامه داستان اتفاقی برایش رخ می دهد.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*ساملیک.

- علیک سلام آقای شاهرخی. آقا چه عجب شما رو دیدیم.

*جریان این نامه چیه آق منافی؟

- جریان خاصی نداره منظور فقط زیارتتون بود که بالاخره میسر شد.

*شرمنده ها آق منافی میشه به زبون مردم کوچه و بازار حرف بزنی بفهمم چی میگی؟

- یعنی کلماتم اینقدر براتون ثقیل بود؟

*ایناها دیگه قربونت، آخه من چی می دونم ثقیل یعنی چی؟

- بسیار خوب ببینید ما یعنی همه ساختمون پنجشنبه یه جلسه داشتیم که البته شما تشریف نیاوردید برای همین این یادداشت را چسبوندیم در منزلتون که هر وقت فرصت کردید تشریف بیارید لااقل در جریان ماوقع قرار بگیرید.

*خب باشه شما مدیر ساختمونی یا بپای ساختمون...؟