خواستگاری که با اسب سفید آمد و به کلانتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «اسب سفید» کاری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو درباره ۲ دوست است که یکی از آنها از خواستگاری می گوید که با اسب سفید آمده است و ویژگی های خیلی خوبی هم دارد.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*خیلی شاد و شنگولی امروز مینو جون.

- وای سارا من الان احساس می کنم خوشبخت ترین دختر روی زمینم البته اگه همه دخترای خوشبخت روی زمین باشند.

*چی شده؟ گنجی چیزی پیدا کردی؟

- ببین بالاخره اومد. آن مرد با اسب سفید آمد.

*برات خواستگار اومده دختر؟

- واقعا که راست گفتن گر صبر کنی بالاخره نیمه گمشدتو پیدا می کنی.

*پس بالاخره این شتر در خونه شما هم خوابید.

- نشسته رو دیوارمون، شتره نه‌ها مرغ سعادت. وای سارا فکرشو بکن من مرد آرزوهام و پیدا کردم.

*من هفته پیش تو رو دیدم خبری نبود که!

- ببین اتفاق های بزرگ یهویی میفتن مثل زلزله، سونامی، آتش فشان...

*حالا این شاخ شمشاد کی هست...؟