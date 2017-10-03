دستگیری متخلف زنده گیری «کبک» در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طولابی گفت: با توجه به گزارش موثق رسیده به این اداره مبنی بر زنده گیری پرندگان در یکی از مناطق شهرستان کوهدشت، بلافاصله یگان حفاظت محیط ‌زیست این اداره به منطقه عزیمت کرد و یک نفر متخلف را به همراه وسایل زنده گیری، یک قبضه اسلحه و ۸ عدد فشنگ دستگیر کرد.

وی با بیان اینکه پرونده این متخلف برای سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان ارجاع شده از رهاسازی پرندگان کشف شده در زیستگاه طبیعی خود خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان کوهدشت افزود: با برنامه‌ریزی های انجام شده در راستای گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی با اقدام به موقع یگان حفاظت این اداره یک نفر متخلف شروع به شکار قبل از انجام هرگونه شکاری دستگیر و ادوات و وسایل آن ضبط شد.