به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد محبی، شامگاه دوشنبه در صد و چهل و دومین تجمع شبانه مردم لنگرود، با اشاره به حضور ماه‌های اخیر مردم در سنگر خیابان‌ها در مقابله با دشمن، اظهار کرد: عده‌ای در فضای مجازی و حقیقی به ما می‌گویند شما در پویش جانفدا ثبت نام کرده‌اید اما در سختی مردم جنوب شریک نیستید، در حالی که ما جانفدایان آماده جهاد در همه عرصه‌ها هستیم.

وی با تأکید بر اینکه این کشور مملو از امیر و سردار و لشکر است، تصریح کرد: در رگ‌های نیروهای نظامی ما غیرت علوی می‌جوشد و اجازه نمی‌دهند خم به ابروی نوامیس شیعه بیاید.

این کارشناس مذهبی افزود: اگر خدای نکرده آن روز فرا برسد که نیاز به حضور زنان باشد، زنان ما که در مکتب فاطمی درس خوانده‌اند، زینب‌وار بر یزید زمان آوار می‌شوند و با رمز «لبیک یا زینب» دشمن را بر جای خود خفه خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محبی با اشاره به پویش جان‌فدا، خاطرنشان کرد: جانفدا یعنی عده‌ای از هرکدام از ما با توجه به تخصص خود، افراد با تقوایی و جان‌برکفی همچون حاج‌قاسم سلیمانی‌ها تربیت کنیم و خار چشم دشمن بشویم.

وی افزود: به ارتش مقتدر بروید و صیاد شیرازی‌ها تربیت کنید؛ آنانی که می‌توانند به دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش بروند و افرادی همچون شهید احمدی‌روشن و تهرانی‌مقدم تحویل اسلام بدهند.

این کارشناس مذهبی در پایان با اشاره به نقش سازنده حوزه‌های علمیه ادامه داد: آنانی که می‌توانند به حوزه‌ها بیایند و افرادی همچون امام کبیر (ره) و رهبر شهید را پرورش دهند.