مدیرکل کمیته امداد کردستان ازخبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رسول شیخی زاده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) امروز سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان در سنندج از نزدیک در جریان نحوه فعالیت خبرنگاران این رسانه قرار گرفت.

شیخی زاده در این بازدید از انعکاس و پوشش اخبار مربوط به محرومان جامعه و فعالیت های امداد تشکرکرد و گفت: امروز نقش و جایگاه رسانه بر همگان آشکار است و بر اساس همین نقش آفرینی رسانه هاست که ما خواهان انعکاس خدمات امداد به آحاد مردم از این طریق هستیم.

وی بیان کرد: متاسفانه حتی بسیاری از مددجویان کمیته امداد از سرفصل های خدمات این نهاد اطلاع ندارند و ما برای آگاه سازی مردم و جامعه هدف خود نیاز به همکاری وهمراهی اصحاب رسانه داریم.

وی با بیان اینکه هیچ مسئله محرمانه ای در کمیته امداد وجود ندارد، افزود: خط قرمز ما کرامت انسانی است که نباید خدشه ای برآن وارد شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان اضافه کرد: تمام نیازمندی های یک خانواده از هزینه تحصیلی تا ازدواج واشتغال و غیره در امداد پیش بینی شده است.

شیخی زاده اظهارداشت: معتقدم رسانه بیشترین سهم را در کمک به محرومان و همکاری با کمیته امداد داشته و دارد.

مدیرخبرگزاری مهر کردستان هم در این بازدید به بیان گزارشی در ارتباط با رویکرد و نحوه فعالیت این رسانه در استان پرداخت و گفت: خبرگزاری مهر همواره نگاه و رویکرد منصفانه ای نسبت به رویدادهای مختلف داشته و هیچ گاه تریبون جناح های سیاسی نشده است.

آرمان نصراللهی بیان کرد: پرداختن وانعکاس مسائل حوزه فرهنگی از جمله اولویت های ما بوده و هست.

وی اظهارداشت: علاوه بربخش فارسی، بخش کردی خبرگزاری مهر به عنوان ششمین زبان فعال این خبرگزاری در سطح بین المللی تحولات مناطق کردنشین در کشورهای ترکیه، سوریه وعراق را دنبال می کند.

وی اضافه کرد: خبرگزاری مهر با دیدگاه جدیدی در حوزه زبان کردی ورود پیدا کرده و این بخش تریبون واقعی جمهوری اسلامی ایران است و خوشبختانه تاکنون هم با انعکاس اخبار در این بخش از خبرگزاری توانسته ایم خبرساز و جریان ساز باشیم.