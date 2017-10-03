۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

با هدف خدمت رسانی به مناطق محروم؛

بیمارستان صحرایی در حاشیه رزمایش اقتدار ارتش برپا شد

رییس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: یکی از برنامه های اداره بهداشت و درمان نزاجا برپایی بیمارستان صحرایی به ویژه در مناطق محرم کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم شهنام بابلی در حاشیه بازدید فرمانده نیروی زمینی ارتش از بیمارستان صحرایی نزاجا، گفت: با توجه به برگزاری رزمایش در منطقه غرب مانیز با حضور پزشکان مجرب بیمارستان ۵۲۰ کرمانشاه در شهر قصر شیرین، بیمارستان صحرایی را برپا کردیم که علاوه بر خدمات سرپایی حتی جراحی و عمل های سرپایی نیز برای مردم منطقه انجام می شود.

وی با بیان اینکه مردم باید از نظر سلامت در بهترین وضعیت باشند، اظهار کرد: اداره بهداشت در این حوزه خدمات بسیار خوبی را در دستور کار خود دارد که از جمله آنها برپایی بیمارستان های صحرایی با رویکردی بهتر در مناطق مختلف کشور و با نیت محرومیت زدایی و مردم یاری است که در اینده نزدیک به فضل پروردگار انجام خواهد شد.

بابلی گفت: بیمارستان ۵۲۰ کرمانشاه با استفاده از پزشکان مجرب خود در این بیمارستان صحرایی سعی کرد تا حد امکان نقش تعیین کننده ای را برای بهبودی و سلامتی مردم منطقه داشته باشد.

کد مطلب 4103718

