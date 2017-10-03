هیچ کدام از ملی پوشان نمی دانند مسافر جام جهانی هستند یا نه

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لک درباره وضعیت خود در اردوی تیم ملی ایران گفت: تمرینات خیلی خوبی را زیر نظر کادر فنی انجام می دهیم. تمرینات منظمی که انجام می دهیم نشان از برنامه ریزی دقیق و انگیزه بالای بازیکنان دارد.

وی افزود: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی دارم و روز به روز به شرایط آرمانی نزدیکتر می شوم. امیدوارم همین روند را ادامه دهم تا بتوانم نظر آقای کی روش را برای ادامه حضور در اردوهای تیم ملی جلب کنم.

دروازه بان تیم ملی ایران درباره بازی دوستانه با توگو و روسیه اظهار داشت: برگزاری بازی های تدارکاتی به درد تیم ملی می خورد. آنالیزهایی انجام شده است که کادر فنی تصمیم به برگزاری دیدار با توگو گرفته است. می خواهیم به شرایط ایده آل نزدیک شویم و می رویم تا خودمان را به بهترین وضعیت ممکن برسانیم.

لک در مورد شانس خود برای حضور در جام جهانی روسیه تصریح کرد: هنوز هیچ بلیتی برای هیچ بازیکنی گرفته نشده است تا بتوان گفت چه کسانی حتما دعوت می شوند. ما تمام تلاشمان را می کنیم تا به وضعیت آرمانی برسیم. واقعا هیچکس نمی داند چه بازیکنانی دعوت می شوند. نه تنها دروازه بان ها بلکه بقیه بازیکنان هم نمی دانند مسافر جام جهانی خواهند بود یا نه.

وی درباره اینکه برای خودش شانسی برای حضور در چارچوب دروازه تیم ملی قائل است یا فکر می کند مثل جام جهانی قبلی در آخرین لحظات خط خواهد خورد؟ گفت: واقعا هیچکس نمی داند به جام جهانی خواهد رفت یا خیر. همه تلاش می کنیم تا در فرم ایده آل قرار بگیریم و خودمان را به شرایط مطلوب نزدیک تر کنیم. درباره جام جهانی قبلی هم باید بگویم این موضوع مربوط به گذشته است و نباید به آن فکر کنیم.