جزییات همکاری با سالار عقیلی در «کُلُنل»/ یک پروژه ملی کلید خورد

بابک زرین آهنگساز مجموعه های تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات قطعه ای که برای نمایش «کلنل» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور تولید کرده است، توضیح داد: ما غیر از سریال «معمای شاه» همکاری های مشترک زیادی با سالار عقیلی در تولید چند اثر موسیقایی داشتم که هر کدام از این آثار برایم تجربه های ارزشمندی است. به هرحال وقتی از جانب گروه اجرایی نمایش «کلنل» پیشنهاد ساخت قطعه ای برای بخش پایانی اثر شد، تصمیم گرفتیم تا همراه با سالار عقیلی قطعه جدید را تولید کنیم که این بار هم دربرگیرنده فضایی ملی و هم فضایی عاشقانه است به همین منظور طی مذاکراتی که با افشین مقدم به عنوان ترانه سرای کار انجام گرفت، قطعه ای تولید شد و قرار است در بخش پایانی نمایش به مخاطبان ارائه شود.

وی ادامه داد: البته در طول اجرا چند قطعه آوازی هم به فراخور داستان نمایش وجود دارد که شکل تصنیف و یا یک قطعه مجزا نیست اما با توجه به حال و هوای نمایش چند اثر آوازی وجود دارد که به خوانندگی سالار عقیلی در نمایش گنجانده شده است. ضمن اینکه ما برای تولید قطعه پایانی نمایش تلاش کردیم این بار ضمن توجه به موسیقی ارکسترال به موسیقی الکترونیک نیز توجه کنیم که تنظیم این سبک کارها معمولا به عهده برادرم بهتاش زرین است که در این قطعه نیز او به عنوان تنظیم کننده در کنارم حضور داشته است.

آهنگساز سریال تلویزیونی «معمای شاه» در بخش پایانی صحبت های خود گفت: طی ماه های گذشته علاوه بر تولید چند قطعه به خوانندگی محمد اصفهانی مشغول انجام یک پروژه ملی هستم که به تازگی مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده و طی یکی دو هفته آینده جزئیات بیشتری از آن برای علاقه مندان اطلاع رسانی می شود. این در حالی است که تا چند روز دیگر نیز همکاری هایی با سینا سرلک در تولید چند قطعه خواهم داشت که درباره آنها بعد از اتمام کارها توضیحاتی را ارائه می دهم.