کار تفحص شهدای ایران بدون مشکل در حال پیشرفت است

مارک آخرمان در حاشیه آئین استقبال از پیکر ۱۱۹ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در مرز شلمچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات جستجو در قالب قرارداد میان دو طرف ایران و عراق و کمیته صلیب سرخ در حال پیشرفت است و تا زمانی که بتوان شهید یا مفقودالاثر یافت ادامه می یابد و خللی در آن ایجاد نمی شود.

وی از برگزاری جلسات مختلف با مقامات دو کشور در این رابطه خبر داد و بیان کرد: به صورت مرتب و هر چند ماه یک بار صلیب سرخ با مقامات دو کشور ایران و عراق نشست هایی در رابطه با روند پیشروی تفحص برگزار می کند.

معاون رئیس نمایندگی صلیب سرخ در ایران به دلیل مشارکت صلیب سرخ در روند تفحص و تبادل شهدا نیز اشاره کرد و گفت: کار تبادل از سال ۱۹۹۶ آغاز شد و بعد از توافق دو کشور و کمیته بین المللی صلیب سرخ مقرر شد صلیب سرخ جهانی برای کمک به روند تفحص با هر دو کشور همکاری کند.

وی افزود: همیشه یک نفر از نمایندگی صلیب سرخ عراق و یک نفر از صلیب سرخ ایران در مراسم تبادل شهدا حضور دارد تا هم نظارگر این کار مشترک باشد و در صورت ایجاد مشکل کمک لازم را ارائه کند و هم کار به روزسازی اطلاعات مفقودان خود را انجام دهد.

آخرمان توضیح داد: برای نمونه ۱۱۹ شهید تبادل شده روز پنج شنبه از لیست مفقودین صلیب سرخ کم می شود.

وی، التیام خانواده های دارای مفقود اثر را مهمترین هدف صلیب سرخ از مشارکت در روند جستجو و کاوش دانست و گفت: صلیب سرخ و هر دو کشور در پی این هستند که در حرکتی بشر دوستانه با بازگرداندن مفقودین به خانواده هایشان از آلام بشری بکاهند.

معاون رئیس نمایندگی صلیب سرخ در ایران در خصوص دلیل سفر خود از تهران و حضور در مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه نیز گفت: نماینده عراق در مراسم تبادل حضور داشت اما من به این دلیل که به تازگی و در حدود ۶ ماه است که به ایران آمده ام روز پنج شنبه در مراسم تبادل شهدا شرکت کردم تا به صورت مستقیم شاهد انجام روند کار باشم.